성평등가족부, 양육비 이행액 3천억원 돌파…"제도 개선 효과"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법률지원 확대·이행관리원 지원으로 양육비 수급 개선

압류·면허정지 등 제재, 선지급 병행해 회수 성과 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 2026년 6월 말 기준 양육비 누적 이행금액이 3000억원을 넘어섰다고 13일 밝혔다.

양육비 이행 지원이 시작된 2015년 이후 누적 이행금액은 2021년 1112억원, 2024년 2200억원을 거쳐 2026년 3002억원으로 지속적인 증가세를 보이고 있다.

신생아. [사진=게티이미지뱅크] 2026.01.20 bless4ya@newspim.com

정부는 이러한 성과의 주요 요인으로 양육비 선지급제 도입, 전문 법률지원 확대, 제재조치 강화 등 제도적 지원을 꼽았다. 특히 비양육부모로부터 양육비를 받지 못하는 한부모가족에 대한 실질적 지원이 이행 확대에 기여한 것으로 분석된다.

전담기관인 양육비이행관리원은 다양한 지원 사례를 통해 성과를 이어가고 있다. 이혼 후 7년간 양육비를 받지 못한 사례에서는 재산 압류와 이행명령을 통해 6120만원의 미지급 양육비를 일시에 확보했고 이후 정기 지급 약속까지 이끌어냈다.

또 상담과 합의 지원을 통해 소송 없이 1830만원을 지급받은 사례와 운전면허 정지 등 제재조치를 통해 1120만원을 확보한 사례도 확인됐다.

양육비 선지급제 역시 효과를 보이고 있다. 한 사례에서는 채무자의 반복적인 직장 이탈로 양육비 확보가 어려웠으나 선지급 지원과 함께 예금 압류를 병행해 약 2800만원의 미지급금을 회수했다.

양육비이행관리원은 이 같은 사례를 담은 사례집을 7월 중 발간할 예정이며 양육비를 지급받지 못한 한부모가족은 상담 전화(1644-6621)를 통해 법률지원과 제재조치, 선지급제 등을 안내받을 수 있다.

원민경 장관은 "양육비는 미성년 자녀의 안정적인 성장과 생활을 위한 기본적인 권리"라며 "앞으로도 양육비 이행 지원제도를 지속적으로 보완하고 관계기관과 협력을 강화해 양육비 이행이 안정적으로 이루어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

전지현 양육비이행관리원장은 "앞으로도 법률지원과 선지급 서비스 등을 통해 양육비 이행 지원을 지속하고 미성년 자녀의 안정적인 양육환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com