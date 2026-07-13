국방기술품질원, 나토 AQAP-2110 국내 첫 인증…현대로템 K-전차 수출 교두보

기품원, 작년 자격 획득 뒤 1호 AQAP-2110 인증서 현대로템에 수여

나토 무기 조달용 품질보증 기준 AQAP-2110… 설계·개발·생산 전 과정 관리

K2 전차 품질경영시스템, 나토 기준 부합 확인… "수출 주도형 방산 육성"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방기술품질원이 북대서양조약기구(NATO)의 방산 품질보증시스템 표준인 AQAP-2110 인증서를 국내에서 처음으로 발급하며 K-방산의 나토 시장 진출에 속도를 내고 있다.

국방기술품질원은 13일 경기도 의왕시 현대로템에서 AQAP-2110 제1호 인증서를 현대로템에 수여했다고 밝혔다. 기품원은 지난해 3월 AQAP-2110 인증 수여 자격을 획득했으며, 이번에 처음으로 민간 방산기업에 인증서를 발급했다. 이로써 현대로템은 기품원이 인증한 AQAP-2110 국내 1호 인증기업이 됐다.

국방기술품질원이 나토 방산 품질보증 표준인 AQAP-2110 제1호 인증서를 현대로템에 수여함에 따라, K2 전차 등 국내 주력 무기체계의 나토 조달시장 진출 기반이 한층 강화됐다는 평가가 나온다. 사진은 국산 주력전차인 현대로템의 K2 흑표전차. [사진=국방일보 제공] 2026.07.13 gomsi@newspim.com

AQAP(Allied Quality Assurance Publications)는 나토 회원국이 방산 물자를 조달할 때 적용하는 품질보증 기준으로, 이 가운데 AQAP-2110은 무기체계의 설계·개발·생산 전 과정에 걸친 품질보증시스템 요건을 규정하고 있다. AQAP-2110 인증을 받았다는 것은 해당 기업의 품질경영시스템이 나토가 요구하는 수준의 관리 체계를 충족했다는 의미다.

정부가 최근 나토와 방산협력 확대와 조달시장 진출 기반 마련을 본격화하고 있어, AQAP-2110 인증은 국내 방산기업의 유럽과 나토 회원국 대상 수출 경쟁력 강화에 중요한 제도적 기반이 될 전망이다. 현대로템은 이번 인증을 통해 K2 전차 등 주력 방산 제품과 관련한 품질경영시스템이 AQAP-2110 기준에 부합함을 공식 확인받았다.

국방기술품질원은 이번 인증이 나토 회원국을 포함한 해외 방산시장 진출 과정에서 현대로템의 품질보증체계에 대한 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

신상범 국방기술품질원장은 "AQAP-2110 인증서 수여는 국내 방산기업의 품질경영시스템이 나토 기준에 부합함을 공식 확인했다는 점에서 의미가 크다"며 "정부의 수출 주도형 방위산업 육성을 뒷받침하기 위해 AQAP-2110 인증과 관련 제도를 지속적으로 발전시켜 국내 방산기업의 세계시장 진출을 적극 지원하겠다"고 했다.

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