'빛의 위원회' 공식 출범…12·3 비상계엄 기록·기념사업 본격 추진

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 대통령 직속 '빛의 위원회'가 13일 제1차 회의를 열고 공식 출범했다. 위원회는 12·3 불법 비상계엄에 맞서 헌법과 민주주의를 지킨 국민의 행동을 기록하고, 관련 기념사업을 체계적으로 추진한다.

13일 행정안전부에 따르면 위원회는 지난 3월 제정된 '빛의 위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'에 따라 설치됐다. 위원회는 위원장을 포함해 35명 이내로 구성되며, 지난 6월 26일 박미경 위원장을 비롯한 민간위원 15명이 위촉됐다. 여기에 10개 부처 장관으로 구성된 당연직 위원을 포함해 총 25명이 참여해 첫 회의를 개최했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이날 회의에서는 위원회의 주요 업무계획을 보고받고, 위원회의 효율적인 운영과 기록물 기증 절차 등을 담은 운영세칙을 의결했다.

위원회는 핵심 사업인 '빛의 혁명 기록물 관리 기본계획'도 심의했다. 기본계획은 12·3 비상계엄 관련 기록물을 체계적으로 수집·보존·활용하기 위한 것으로, 다양한 기록물 수집 체계를 구축하고 기록물을 분류·보존하는 한편 국민과 공유하기 위한 활용 방안 등을 담고 있다.

이와 함께 위원회는 헌법과 민주주의 수호 정신을 계승하기 위한 기념사업도 본격 추진한다. 기념일 지정과 기념 상징물 설치, 공모전, 시민 토론회 등을 통해 국민 참여를 확대하고 민주주의 가치를 확산한다는 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "빛의 위원회가 본격 출범하는 오늘은 12·3 불법 비상계엄에 맞서 대한민국 헌법과 민주주의를 수호한 국민들의 헌신을 기리고 '빛의 혁명' 정신을 계승하는 역사적인 계기가 될 것"이라며 "정부는 그날 국민이 보여준 민주주의 정신을 전 세계에 알리고, 후대에 왜곡 없이 계승될 수 있도록 위원회 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박미경 위원장은 "이번 첫 회의는 12·3 비상계엄에 항거한 국민의 용기와 행동을 기록으로 남기고 기념하기 위한 첫걸음"이라며 "앞으로 기록물 관리 사업 외에도 다양한 기록·기념 사업을 통해 진정한 국민 통합을 이루고, 시민 참여형 K-민주주의의 가치를 정립하고 전 세계에 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

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