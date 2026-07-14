연준, 美 'Z100 서머배시' 출연…한국 가수 최초

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더 연준이 14일 미국 Z100 서머배시에 한국 가수 최초로 출연했다
- 연준은 ABC 굿모닝 아메리카 서머 콘서트까지 잇달아 초청돼 글로벌 존재감을 입증했다
- 10일 발매한 미니 2집과 타이틀곡 '아이스크림'이 음반·차트 기록과 리믹스로 뜨거운 호응을 얻고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 투모로우바이투게더 연준이 미국 주요 공연에 연이어 초청되며 글로벌 존재감을 확고히 하고 있다.
연준은 14일(한국시간) 공개된 'Z100 서머배시 프리젠티드 바이 웰스 파고' 라인업에 합류했다. 아이하트미디어 산하의 라디오 방송사 Z100가 주최하는 야외 콘서트로 오는 8월 6일 미국 뉴욕 허드슨 야드에서 열린다. 연준은 한국 가수 최초로 이 무대에 올라 현지 관객들과 만난다. 연준 외에도 찰리 푸스, 벨라 케이 등 글로벌 팝 아티스트들이 출연한다.
연준은 앞서 미국 ABC 대표 아침 뉴스 '굿모닝 아메리카'가 주최하는 '서머 콘서트 시리즈' 출연도 확정했다. 미국 대표 방송사의 여름 콘서트에 이어 유명 라디오 공연까지 잇달아 초청받으며 글로벌 존재감을 다시 한번 입증했다.
한편 연준은 지난 10일 발매한 미니 2집 '노 라벨스 : 파트 02(NO LABELS: PART 02)' 타이틀곡 '아이스크림(Ice Cream)'으로 활발히 활동 중이다. 중독성 강한 음악과 감각적인 퍼포먼스를 앞세운 '연준 표 서머송'으로 호평받고 있다. 미니 2집은 발매 첫날 66만장 이상 팔려 올해 한국 솔로 가수 음반 가운데 첫날 최다 판매량을 기록했다.
타이틀곡 '아이스크림'은 공개 3일 만에 벅스 주간 차트(7월 6~12일) '톱 10'에 안착했다. 또한 소셜미디어 파급력 등을 기반으로 전문가가 순위를 매기는 스포티파이 '바이럴 히트 코리아' 차트 3위에 이름을 올려 화제성을 입증했다. 이러한 호응에 힘입어 '아이스크림'을 색다르게 즐길 수 있는 리믹스 음원도 공개됐다. 얼그레이 버전, 망고 칠리 버전, 에스프레소 버전, 코튼 캔디 버전의 각기 다른 사운드가 전 세계 리스너들에게 즐거움을 선사하고 있다.
moonddo00@newspim.com