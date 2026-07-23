'투모로우바이투게더 VR 콘서트', 롯데시네마 단독 개봉…23일 예매 시작

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 31일 투모로우바이투게더 VR 콘서트를 단독 개봉했다.
- 월드타워와 홍대입구에서 동시 상영하며 체험 공간도 꾸몄다.
- 홍대입구 광음시네마 첫 VR 상영과 굿즈·특전도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 그룹 투모로우바이투게더의 세 번째 VR 콘서트를 단독 선보인다.
23일 롯데시네마에 따르면 오는 31일 '투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드(TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : ENDLESS RIDE)'가 단독 개봉한다.
이번 작품은 12K 초고해상도 기술을 적용해 차별화된 현장감을 구현했다. 롯데시네마는 관객들의 접근성과 몰입감을 높이기 위해 월드타워와 홍대입구 두 곳에서 동시에 상영을 진행한다.
롯데시네마 월드타워는 상영관 안팎을 '엔드리스 라이드' 콘셉트 공간으로 꾸미고 멤버들의 등신대가 설치된 포토존 등을 마련해 입장 전부터 풍성한 즐길 거리를 선사한다.
롯데시네마 홍대입구에서는 음향 특화관인 '광음시네마'를 통해 상영된다. VR 콘텐츠가 음향 특화관에서 상영되는 것은 이번이 처음으로 우퍼 사운드를 통해 실제 공연장의 생생한 전율을 전달할 예정이다.
아울러 상영을 기념해 매점에서 구매할 수 있는 공식 굿즈(머치)를 출시하고 주차별 특전 증정 이벤트도 진행한다.
'투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드'는 23일 오후 2시부터 예매할 수 있으며 자세한 사항은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
롯데시네마 관계자는 "이번 상영은 극장 인프라와 VR 기술이 결합한 콘텐츠를 입체적으로 즐길 수 있는 기회"라며 "월드타워의 체험 공간과 홍대입구의 광음시네마를 통해 아티스트와 팬들이 깊이 교감하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.
taeyi427@newspim.com