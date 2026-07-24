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[갤럭시 언팩] "마침내 완성형 폴더블"…외신 호평 쏟아진 Z8

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  • 삼성전자가 24일 갤럭시 Z 폴드8 시리즈를 공개해 해외 IT매체로부터 완성형 폴더블에 가까워졌다는 호평을 받았다.
  • 외신들은 4대3 화면비와 7.6~8인치 대화면이 영상·독서 등 콘텐츠 소비와 멀티태스킹 경험을 크게 개선했다고 평가했다.
  • 플렉스 티타늄·실리콘 카본 적용으로 주름을 줄이고 경량화·배터리·성능을 강화해 생산성과 하드웨어 완성도를 높였다고 전했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4대3 화면비·콘텐츠 소비 경험 개선에 해외 매체 주목
크리즈 개선·경량화 호평…"폴더블 마지막 약점 지웠다"
울트라 8인치 대화면·5000mAh 배터리…생산성 강화 평가

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 공개한 차세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8' 시리즈가 해외 주요 정보기술(IT) 매체들로부터 잇따라 호평을 받고 있다. 외신들은 4대3 화면비를 적용한 디스플레이를 비롯해 콘텐츠 소비 경험, 크리즈(접힘 자국) 개선, 경량화 등을 이번 세대의 핵심 변화로 꼽으며 '마침내 완성형 폴더블'에 가까워졌다고 평가했다. 특히 8인치 대화면과 5000mAh 배터리를 탑재한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'는 멀티태스킹과 생산성을 한층 강화한 모델이라는 평가를 받았다.

◆"영상도 독서도 더 몰입"…콘텐츠 소비 경험 진화
24일 주요 외신에 따르면 블룸버그는 갤럭시 Z폴드8의 가장 큰 변화로 엔터테인먼트 경험을 꼽았다. 이 매체는 "7.6인치 내부 디스플레이가 4:3 화면비를 채택하면서 영상이 화면을 훨씬 더 많이 채우게 됐다"며 "갤럭시 S26이나 아이폰 17 프로 맥스 같은 일반 스마트폰보다 훨씬 뛰어난 몰입감을 제공한다"고 평가했다.

콘텐츠 소비 경험도 긍정적인 반응을 얻었다. 와이어드는 "세로로 펼친 7.6인치 화면은 웹사이트나 전자책을 읽기에 이상적"이라며 "오늘날 스마트폰 사용의 대부분을 차지하는 콘텐츠 소비에서 더욱 익숙하고 편안한 경험을 제공한다"고 전했다. CNN 언더스코어드 역시 "7.6인치 내부 화면은 영화 감상과 독서에 최적의 크기와 사용감을 제공하며, 다른 폴더블의 정사각형에 가까운 화면에서는 느낄 수 없는 경험"이라고 평가했다.

새로운 화면 비율에 대한 우려도 실제 사용에서는 긍정적으로 바뀌었다. 더 버지는 "사진으로 봤을 때는 다소 납작한 비율이 인상적이지 않았지만, 실제로 사용해 보니 놀라울 정도로 자연스럽고 직관적이었다"고 밝혔다.

22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 개최된 하반기 '갤럭시 언팩 2026'에서 관람객이 폴더블 신제품을 체험하는 모습 [사진=삼성전자]

◆"주름 거의 안 보인다"…폴더블 마지막 약점 개선
폴더블폰의 오랜 과제로 꼽혀온 주름 개선도 높은 평가를 받았다. 기즈모도는 "주름이 거의 보이지 않는다"며 "삼성이 플렉스 티타늄(Flex Titanium) 기술을 적용해 화면 아래 티타늄 합금 플레이트를 추가하면서 폴더블의 마지막 남은 타협점을 사실상 해결했다"고 평가했다. 월스트리트저널 역시 "화면을 완전히 펼쳤을 때 주름이 훨씬 덜 눈에 띄도록 개선했다"고 전했다.

무게와 성능의 균형도 주목받았다. 디지털 트렌드는 "더 가벼워졌음에도 퀄컴 칩과 4800mAh 배터리를 그대로 탑재해 성능과 배터리 지속시간을 희생하지 않았다"며 "소비자들이 가장 만족할 만한 변화"라고 평가했다.

22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 개최된 하반기 '갤럭시 언팩 2026'의 갤럭시 신제품 체험존 전경 [사진=삼성전자]

◆8인치 '울트라'…멀티태스킹·생산성 강화
플래그십 모델인 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 한층 강력한 생산성과 하드웨어 완성도를 앞세워 더욱 높은 평가를 받았다.

더 버지는 "3시간 동안 직접 사용한 뒤 가장 먼저 든 생각은 '삼성이 마침내 주름을 보이지 않게 만들었다'는 것"이라며 "실리콘 카본 기술 적용으로 폴더블의 완성도를 한 단계 끌어올렸다"고 평가했다.

울트라 모델은 8인치 내부 디스플레이를 탑재해 일반 모델보다 더욱 넓은 작업 공간을 제공한다. 디지털 트렌드는 "7.6인치와 8인치의 차이는 단순한 숫자가 아니라, 멀티태스킹과 콘텐츠 제작에서 작은 태블릿 수준의 작업 공간을 제공하느냐의 차이"라고 설명했다.

디자인 역시 개선됐다. 디지털 트렌드는 "더 선명한 디스플레이를 탑재하면서도 펼쳤을 때 두께를 4.1mm까지 줄여 역대 가장 얇은 폴드가 됐다"고 평가했으며, 더 버지는 "전작의 디자인을 계승하면서도 성능, 배터리, 완성도를 전반적으로 향상시켰다"고 분석했다.

syu@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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