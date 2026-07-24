[갤럭시 언팩] "마침내 완성형 폴더블"…외신 호평 쏟아진 Z8

4대3 화면비·콘텐츠 소비 경험 개선에 해외 매체 주목

크리즈 개선·경량화 호평…"폴더블 마지막 약점 지웠다"

울트라 8인치 대화면·5000mAh 배터리…생산성 강화 평가

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 공개한 차세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8' 시리즈가 해외 주요 정보기술(IT) 매체들로부터 잇따라 호평을 받고 있다. 외신들은 4대3 화면비를 적용한 디스플레이를 비롯해 콘텐츠 소비 경험, 크리즈(접힘 자국) 개선, 경량화 등을 이번 세대의 핵심 변화로 꼽으며 '마침내 완성형 폴더블'에 가까워졌다고 평가했다. 특히 8인치 대화면과 5000mAh 배터리를 탑재한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'는 멀티태스킹과 생산성을 한층 강화한 모델이라는 평가를 받았다.

◆"영상도 독서도 더 몰입"…콘텐츠 소비 경험 진화

24일 주요 외신에 따르면 블룸버그는 갤럭시 Z폴드8의 가장 큰 변화로 엔터테인먼트 경험을 꼽았다. 이 매체는 "7.6인치 내부 디스플레이가 4:3 화면비를 채택하면서 영상이 화면을 훨씬 더 많이 채우게 됐다"며 "갤럭시 S26이나 아이폰 17 프로 맥스 같은 일반 스마트폰보다 훨씬 뛰어난 몰입감을 제공한다"고 평가했다.

콘텐츠 소비 경험도 긍정적인 반응을 얻었다. 와이어드는 "세로로 펼친 7.6인치 화면은 웹사이트나 전자책을 읽기에 이상적"이라며 "오늘날 스마트폰 사용의 대부분을 차지하는 콘텐츠 소비에서 더욱 익숙하고 편안한 경험을 제공한다"고 전했다. CNN 언더스코어드 역시 "7.6인치 내부 화면은 영화 감상과 독서에 최적의 크기와 사용감을 제공하며, 다른 폴더블의 정사각형에 가까운 화면에서는 느낄 수 없는 경험"이라고 평가했다.

새로운 화면 비율에 대한 우려도 실제 사용에서는 긍정적으로 바뀌었다. 더 버지는 "사진으로 봤을 때는 다소 납작한 비율이 인상적이지 않았지만, 실제로 사용해 보니 놀라울 정도로 자연스럽고 직관적이었다"고 밝혔다.

22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 개최된 하반기 '갤럭시 언팩 2026'에서 관람객이 폴더블 신제품을 체험하는 모습 [사진=삼성전자]

◆"주름 거의 안 보인다"…폴더블 마지막 약점 개선

폴더블폰의 오랜 과제로 꼽혀온 주름 개선도 높은 평가를 받았다. 기즈모도는 "주름이 거의 보이지 않는다"며 "삼성이 플렉스 티타늄(Flex Titanium) 기술을 적용해 화면 아래 티타늄 합금 플레이트를 추가하면서 폴더블의 마지막 남은 타협점을 사실상 해결했다"고 평가했다. 월스트리트저널 역시 "화면을 완전히 펼쳤을 때 주름이 훨씬 덜 눈에 띄도록 개선했다"고 전했다.

무게와 성능의 균형도 주목받았다. 디지털 트렌드는 "더 가벼워졌음에도 퀄컴 칩과 4800mAh 배터리를 그대로 탑재해 성능과 배터리 지속시간을 희생하지 않았다"며 "소비자들이 가장 만족할 만한 변화"라고 평가했다.

22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 개최된 하반기 '갤럭시 언팩 2026'의 갤럭시 신제품 체험존 전경 [사진=삼성전자]

◆8인치 '울트라'…멀티태스킹·생산성 강화

플래그십 모델인 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 한층 강력한 생산성과 하드웨어 완성도를 앞세워 더욱 높은 평가를 받았다.

더 버지는 "3시간 동안 직접 사용한 뒤 가장 먼저 든 생각은 '삼성이 마침내 주름을 보이지 않게 만들었다'는 것"이라며 "실리콘 카본 기술 적용으로 폴더블의 완성도를 한 단계 끌어올렸다"고 평가했다.

울트라 모델은 8인치 내부 디스플레이를 탑재해 일반 모델보다 더욱 넓은 작업 공간을 제공한다. 디지털 트렌드는 "7.6인치와 8인치의 차이는 단순한 숫자가 아니라, 멀티태스킹과 콘텐츠 제작에서 작은 태블릿 수준의 작업 공간을 제공하느냐의 차이"라고 설명했다.

디자인 역시 개선됐다. 디지털 트렌드는 "더 선명한 디스플레이를 탑재하면서도 펼쳤을 때 두께를 4.1mm까지 줄여 역대 가장 얇은 폴드가 됐다"고 평가했으며, 더 버지는 "전작의 디자인을 계승하면서도 성능, 배터리, 완성도를 전반적으로 향상시켰다"고 분석했다.

syu@newspim.com