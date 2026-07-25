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유럽증시, 주요 기업들 실적 발표 소화하며 일제히 상승… 독일 SAP 10% 급등

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AI 핵심 요약

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  • 유럽 주요국 증시는 24일 국제유가와 기업 실적을 주시하며 일제히 상승 마감했다.
  • ECB 정책위원들은 인플레이션 위험을 이유로 추가 금리 인상 가능성을 열어두며 시장은 올해 두 차례 인상을 예상했다.
  • 기술주는 SAP 급등 등으로 강세를 보인 반면 에너지주는 네스테·BP 부진으로 하락했고 폭스바겐은 실적 악화로 약세를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국의 증시가 24일(현지 시각) 일제히 올랐다.

투자자들은 국제유가 상승 추세가 향후 금리 정책에 어떤 영향을 미칠 것인지를 주시하면서 주요 기업들의 실적 발표를 소화했다. 

유럽중앙은행(ECB)이 전날 금리를 동결한 가운데 ECB 정책위원 3명은 이날 인플레이션 위험이 여전히 높은 만큼 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 입장을 내놓았다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 5.24포인트(0.82%) 오른 644.51로 장을 마쳤다. 주간 기준으로 2주 연속 상승세를 기록했다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 335.88포인트(1.36%) 뛴 2만5099.00으로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 97.06포인트(0.91%) 상승한 1만736.23에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 73.19포인트(0.88%) 전진한 8372.28에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 486.39포인트(0.95%) 솟은 5만1802.23에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 318.40포인트(1.65%) 오른 1만9585.40으로 마감했다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

요아힘 나겔 독일 중앙은행(분데스방크) 총재는 서면 성명을 통해 "중동 상황은 여전히 매우 취약하며 우리는 매우 큰 불확실성에 직면해 있다"고 했다. 그는 "9월 금리 인상 여부는 그때까지 나오는 경제지표를 보고 결정해야 한다"고 했다. 

보슈티안 바슬레 슬로베니아 중앙은행 총재는 "에너지 가격 상승이 인플레이션 기대를 악화시키거나 2차 물가상승으로 이어질 경우 ECB가 추가 긴축에 나서야 할 수 있다"고 했다. 

로베르트 홀츠만 오스트리아 중앙은행 총재도 "인플레이션 위험은 여전히 높으며 추가 금리 인상 가능성을 배제해서는 안 된다"고 했다. 

로이터 통신은 "런던증권거래소그룹(LSEG) 집계에 따르면 시장은 ECB가 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 것으로 예상하고 있으며 올해 말까지 추가로 같은 폭의 금리 인상이 한 차례 더 이뤄질 가능성을 약 70%로 반영하고 있다"고 했다. 

국제유가는 영국 런던 시각 기준 이날 이른 새벽까지 배럴당 100 달러선을 상회하다 이후 내림세로 돌아서 90 달러 중반대로 떨어졌다. 

에너지 지수는 0.76% 떨어졌다. 핀란드의 바이오연료 및 정유업체 네스테는 시장 예상치를 소폭 밑도는 2분기 핵심이익을 발표한 뒤 6.4% 하락했다. 영국의 글로벌 에너지 메이저 BP는 태양광 발전 자회사 라이트소스를 쿠웨이트 국부펀드가 참여한 컨소시엄에 매각하기 위해 막바지 협상을 진행 중이라는 보도가 나왔다. 주가는 1.35% 내렸다. 

기술주는 1.7% 올랐다. 전날 기록한 낙폭을 일부 만회했다. 독일의 기업용 소프트웨어 기업 SAP는 2분기 현재 클라우드 수주잔고 증가율이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 10% 급등했다. 

최근 테크업계는 인공지능(AI)이 이끄는 성장 기대와 높은 밸류에이션, 대규모 기술 투자에 따른 수익성을 함께 저울질하면서 주가가 큰 변동성을 보이고 있다.

STOXX 600 기술업종 지수는 올해 들어 약 17% 상승했다. 약 32% 급등한 에너지 업종에 이어 두 번째로 높은 상승률이다.

도이체방크 애널리스트들은 보고서에서 "대형 기술기업들이 직면한 두 가지 큰 문제는 설비투자가 더 이상 잉여현금흐름만으로 충당되지 않고 있다는 점과 저렴한 오픈소스 AI가 이들의 사업모델을 심각하게 위협하고 있다는 점"이라고 했다.

유럽 최대 자동차 그룹인 독일의 폭스바겐은 2분기 순이익이 9.5% 감소한 데 이어 기존 매출 성장률 전망도 하향 조정하면서 약 1% 하락했다.

핀란드의 펄프·제지 및 에너지 기술 기업 발멧은 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표하고 사업 분할 가능성을 공개하면서 22% 급등했다.

한편 도널드 트럼프 미국 행정부는 한국과 유럽연합(EU) 등을 포함해 전 세계 60개 주요 교역국을 상대로 10~12.5%의 새로운 관세 부과를 발표했다.  지난 2월 미국 연방대법원이 트럼프 대통령의 기존 글로벌 관세 대부분을 무효화하자 이를 대체하기 위해 도입한 것이다. 

ihjang67@newspim.com

 

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법원 "노소영에 9440억 지급" 판결 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법원이 '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 노 관장에게 지급하라'고 판결했다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 24일 최 회장과 노 관장의 재산분할 등 사건 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장은 노 관장에게 9440억원과 판결이 확정된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5% 계산한 돈을 지급하라"고 선고했다. 양측의 법적 다툼이 시작되고 9년 만에 나온 결론이다. 파기환송심에서 가장 큰 쟁점 중 하나는 SK주식을 분할 대상으로 인정할 지 여부와 '재산분할 기준 시점'이었다. 재판부는 최 회장이 보유한 SK주식을 부부 공동재산으로 인정하면서 분할 대상으로 판단했다. 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다.  다만 재판부는 분할 대상 주식의 가액을 산정하는 시점은 이혼소송의 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월16일, SK 주가가 약 16만원대였을 당시를 기준으로 책정했다. 항소심 변론종결일 이후부터 파기환송심 변론종결일(2026년 6월 26일) 사이 SK주가가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 최 회장의 경영적 기여가 영향을 미쳤다고 봤다. 이에 대해 재판부는 "반소피고(최태원)의 보유 주식이 부부공동재산의 큰 비중을 차지하고, 최 회장 보유 주식의 가치 상승에 최 회장의 경영적 기여가 있음을 고려했다"고 했다. 아울러 재판부는 대법원 환송판결과 같이 '노태우 비자금' 300억원은 분할 대상 재산에서 제외했다. 재판부는 "노태우 지원금 300억원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노소영의 기여나 재산분할비율 산정에서 참작하지 않는다"고 했다. 이번 결정에 따라 최 회장은 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급해야 한다. 아울러 최 회장이 혼인관계 파탄 전 경영권 유지와 경영활동 일환으로 친인척에게 증여한 주식은 분할 대상 재산에서 제외했다.  이날 최 회장 측 법률대리인은 입장문을 통해 "약 20년에 가까운 혼인 해소 과정에서 작년 대법원 판결로 이혼이 확정되었고 오늘 재산분할의 파기환송심 판결이 있었다"라며 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다"고 했다. 그러면서 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"며 재상고 의사를 밝혔다. 노 관장 측은 별다른 입장을 내지 않았다. 한편 두 사람은 지난 1988년 결혼해 세 자녀를 뒀지만 파경을 맞았다. 지난 2015년 최 회장이 혼외 자녀 소식을 언론에 알리고 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 이혼 소송 1심 재판부는 2022년 12월 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 이후 2024년 5월 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 1조3808억원, 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 이는 국내 이혼소송 사상 최대 규모다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이같은 판단을 유지했다.  100wins@newspim.com 2026-07-24 15:11
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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

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