프랑스·스페인에 대형 산불로 수 만명 대피… 스페인은 사상 처음 '국가 비상사태'

AI 핵심 요약beta
- 프랑스와 스페인이 24일 대형 산불로 대피했다.
- 프랑스 캅 페레서 6만3000명이 긴급 대피했다.
- 스페인은 산불 대응 위해 국가 비상사태를 선포했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 프랑스와 스페인에서 대형 산불이 발생해 수 만명이 대피했다고 로이터 통신이 24일(현지 시각) 보도했다. 스페인은 사상 처음으로 산불로 인한 국가 비상사태를 선언했다.
프랑스 정부는 남서부 대서양 연안에 있는 캅 페레(Cap Ferret) 반도에 전면 대피령을 내렸다. 연기와 불길이 주택가까지 접근하면서 약 6만3000명이 긴급 대피했다. 이들 중 상당수는 배편을 이용해 안전한 곳으로 이동했다고 한다.
로랑 뉘네스 프랑스 내무장관은 "캅 페레 북쪽 소모에서 시작된 산불이 현재 반도를 빠져나가는 유일한 도로를 차단할 위험이 있다"며 "이번 산불은 올해 발생한 것 중 가장 규모가 크다"고 했다.
캅 페레 반도 인근 도시인 비스카로스에도 또 다른 대형 산불이 발생해 주민들이 대피하고 있다고 한다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "이미 8700헥타르를 태운 캅 페레 산불을 진화하기 위해 유럽연합(EU)에 소방 지원을 요청했다"며 "다른 유럽 국가들의 전문 소방 항공기가 지원을 위해 곧 출발할 것"이라고 했다.
스페인에서는 수도 마드리드 서쪽 산악지대와 인접한 아빌라주(州)에서 발생한 산불 3건이 하나로 합쳐지는 것을 막기 위해 소방당국이 안간힘을 쓰고 있다.
페르난도 그란데-말라스카 스페인 내무장관은 "주민 1만명 이상이 대피했다"고 했다. 그는 "이 지역은 마드리드 주민들이 별장을 많이 보유한 곳으로 인구 밀도가 높아 국가 비상사태를 선포했다"고 했다.
그는 또 산불의 확산 속도가 매우 빠르고 덥고 바람이 강한 날씨 때문에 진화 작업에 어려움을 겪고 있다고 했다.
사라 아헤센 환경부 장관은 소셜미디어를 통해 "올해 들어 스페인에서는 지금까지 29건이 넘는 대형 산불이 발생했으며, 피해 면적은 2025년 같은 시점보다 5배에 달한다"고 밝혔다.
스페인도 EU에 지원을 요청했다.