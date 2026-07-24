김윤덕·오세훈, 6개월 만에 주택공급 회동…용산 해법은 '평행선'

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 시장이 24일 서울 도심 주택공급 확대 방안을 논의했다
- 이들은 용산국제업무지구 주택공급 규모와 재건축·재개발 규제 완화 등 공급 확대 방안을 놓고 의견을 교환했다
- 정부와 서울시는 용산 물량과 민간 정비사업 규제 완화를 둘러싼 이견을 남긴 채 실무 협의를 이어가기로 했다
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국토부 1만가구·서울시 최대 8000가구 입장차…협의 지속 전망
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 비공개로 만나 서울 도심 주택공급 확대 방안을 논의했다. 정부와 서울시가 용산국제업무지구 주택 물량 등을 놓고 이견을 보여온 가운데 협력의 물꼬를 틀지 주목된다.
24일 국토부와 서울시에 따르면 김 장관과 오 시장은 이날 양측 주택공급 담당 실무자들이 배석한 가운데 주택시장 상황과 공급 확대 등 정책 현안 전반에 대해 의견을 교환했다. 오 시장은 재건축·재개발을 통한 공급 활성화를 위해 정비사업 규제와 이주비 대출 규제 등을 완화하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다.
이날 회동에서는 양측이 입장차를 보여온 용산국제업무지구 주택공급 규모도 논의됐다. 정부는 지난 1월 공급 대책을 통해 1만가구 공급 방침을 제시했지만, 서울시는 국제업무지구의 비즈니스 기능과 학교·교통 등 기반시설을 고려하면 최대 8000가구가 한계라는 입장을 유지해왔다.
일각에서는 오 시장이 정비사업 규제 완화 등을 조건으로 1만가구 공급을 검토할 수 있다는 뜻을 전달했다는 보도가 나왔다. 그러나 서울시와 국토부는 모두 구체적으로 결정되거나 합의된 사항은 없다며 선을 그었다.
이번 만남으로 정부와 서울시 간 주택공급 협의가 재개됐지만 용산 공급 물량과 민간 정비사업 규제 완화 등을 둘러싼 입장차는 여전히 남아 있다. 양측은 향후 실무 협의를 이어가며 도심 공급 확대 방안을 구체화할 것으로 보인다.
mkyo@newspim.com