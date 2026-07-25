[종합] 글로벌 빅테크 만난 李대통령, 'AI 네이티브 국가' 투자 유치 총력

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李대통령, 빅테크 CEO 연쇄 면담

앤스로픽·오픈AI·엔비디아·브로드컴과 'AI 동맹'

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO를 시작으로 샘 알트만 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO 등 글로벌 빅테크 대표들을 릴레이 면담했다. 대한민국과 글로벌 기업 간 실질적인 인공지능(AI)과 반도체 파트너십 확대 방안을 협의했다.

'샌프란시스코 AI 서밋'을 계기로 성사된 이번 연쇄 면담은 AI 반도체 핵심 공급국이자 국가 차원의 AI 인프라 확충을 추진 중인 대한민국과 글로벌 빅테크 간 전략적 투자 파트너십을 다지고 기술·생산 협력을 전방위로 확대하는 자리가 됐다.

24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 이재명 대통령과 글로벌 빅테크 기업 CEO들이 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆ 앤스로픽 "한국 메모리 기업과 협력 강화…데이터센터 공동 투자"

이 대통령은 첫 일정으로 아모데이 CEO를 맞아 대한민국이 아시아 AI 인프라의 핵심 거점으로 최적의 파트너임을 강조했다.

이 대통령은 "대한민국이 앞으로 AI 분야 투자를 대대적으로 확대할 계획인 만큼 앤스로픽의 각별한 관심과 투자, 기여를 기대한다"고 전했다.

아모데이 CEO는 "한국 정부가 AI를 최우선 순위 분야로 지목한 점에 감사하다"며 "한국의 메모리 제조업체들이 앤스로픽에 투자한 성과를 바탕으로 데이터센터를 비롯한 여러 분야에서 협력을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

아모데이 CEO는 "(한국의) 과학기술정보통신부와 AI 보안, 사이버 산업 육성 양해각서(MOU)를 체결해 테스트를 진행 중"이라고 말했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)를 만나 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 오픈AI "한국, AI 선도국…3대 메가프로젝트 적극 참여 요청"

이어진 샘 알트만 오픈AI CEO와의 면담에서 이 대통령은 "대한민국이 AI 중심으로 산업을 재편하는 과정에서 투자와 관심을 결정해 줘 기대가 크다"며 "정부가 국가적 결단으로 추진 중인 '3대 메가프로젝트'에 오픈AI가 중요한 역할을 맡아달라"고 요청했다.

알트만 CEO는 "한국 정부가 AI 분야에서 보여주는 노력과 리더십은 세계에서 가장 중요한 수준"이라며 "3대 메가프로젝트를 비롯한 AI 프로그램을 바탕으로 고품질 AI 접근성을 높이는 한국의 선도적 행보를 높이 평가한다"고 화답했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 샘 알트만 오픈AI 최고경영자(CEO)를 면담하면서 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 엔비디아 "SK와 5000억 달러 협력…'AI 네이티브 국가' 비전 공감"

황 CEO는 이 대통령이 제시한 'AI 네이티브 국가' 비전을 평가하며 한국 기업들과의 초대형 협력 구상을 발표했다.

황 CEO는 "SK그룹과 5000억 달러(730조원) 규모의 비즈니스 파트너십을 체결하고 SK하이닉스·삼성전자와 칩, 메모리 디자인 협력을 진행한다"고 밝혔다.

또 ▲네이버 대규모 투자 ▲현대자동차그룹과 자율주행·로보틱스 공동 개발 ▲LG와 발전 시스템·가전 AI 개발 ▲카이스트 협력 기반 'AI 프론티어랩' 설립과 한국형 대규모 언어 모델(LLM) 개발 계획을 소개했다. 이 대통령은 "대한민국이 AI 황금시대로 진입하는 과정에서 엔비디아가 핵심적 역할을 해줄 것으로 믿는다"고 화답했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋' 계기에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 면담하면서 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 브로드컴 "HBM 공동 개발과 한국형 맞춤 반도체 공급"

마지막으로 탄 CEO를 만난 이 대통령은 "대한민국이 세계를 선도하는 AI 국가로 도약하도록 생태계 조성에 많은 도움을 달라"고 요청했다.

탄 CEO는 삼성전자·SK하이닉스와의 최신 고대역폭메모리(HBM) 공동 개발과 솔루션 구축 상황을 공유했다. 아울러 "한국의 스타트업과 중소기업이 추진하는 한국형 대규모 언어 모델(LLM) 개발을 돕고자 범용 그래픽처리장치(GPU)가 아닌 맞춤형(커스텀) 반도체를 공급해 한국의 소버린 AI 구현에 기여하겠다"고 강조했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 혹 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)와 면담에서 악수하고 있다. [사진=KTV]

이번 연쇄 면담에는 한국측에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 김용범 청와대 정책실장이 참석했다.

the13ook@newspim.com