李대통령 "대한민국 'AI 황금시대'…추격국 벗어나 세계적 모범 될 것"

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美 '샌프란시스코 AI 서밋' 참석

"AI, 피할 수 없는 변화…선제적 인프라·교육 제공할 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) '대한민국의 인공지능(AI) 황금시대' 비전을 밝히며 글로벌 기업들의 투자와 적극적 참여를 요청했다.

이 대통령은 이날 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋' 마무리 발언에서 글로벌 빅테크 기업 최고경영자들을 향해 "대한민국의 비전에 공감하고 협력을 약속해 줘서 매우 자신감이 생겼다"며 대한민국을 세계적인 AI 모범 국가로 만들겠다는 구상을 제시했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 마무리 발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "AI는 인류의 새로운 불…피할 수 없는 변화에 선제 대응"

이 대통령은 AI 기술이 사회 전반에 가져올 거대한 변화를 강조하며 적극적인 수용 자세를 피력했다.

이 대통령은 "AI는 마치 인류가 새로 불을 발견한 것과 같다"며 "일상적인 삶, 산업 현장, 공공 서비스 등 영향을 미치지 않는 영역이 없을 것"이라고 진단했다.

이어 "피할 수 없는 변화라면 미리 대응하고 적응하며 활용해야 한다"며 "대한민국은 식민지와 전쟁의 폐허 속에서 단기간에 경제적 성공과 모범적 민주주의를 동시에 이뤄낸 유능한 역량을 갖췄다"고 설명했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 마무리 발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "투명·공정한 민주주의가 경제 기반…성숙한 사회 역량 입증"

이 대통령은 대한민국의 성숙한 민주적 역량이 안정적인 AI 산업 생태계 구축의 핵심 토대라는 점도 명확히 했다.

이 대통령은 "경제 문제는 민주주의와 가장 잘 어울린다"며 "합리성, 투명성, 공정성, 예측 가능성이야말로 바로 민주주의의 본질"이라고 짚었다.

아울러 "대한민국은 성숙한 민주적 소양과 역량을 갖췄음을 지난 정치적 혼란 과정을 거치며 전 세계에 증명해 보였다"며 신뢰할 수 있는 투자 환경으로서의 대한민국의 가치를 부각했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 글로벌 빅테크 기업 최고경영자(CEO)들과 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆ "추격국에서 선도국으로…AI 일상 적용 분야 세계 최고 자신"

이 대통령은 과거의 추격자 위치를 벗어나 세계적인 표준 모델로 성장하고 있는 한국에 자랑스러움을 표하고, 글로벌 투자기업에 전폭적인 지원도 약속했다.

이 대통령은 "인프라를 충분히 구축하고 국민 모두에게 AI 교육을 받을 기회와 초보적인 수준이라도 직접 활용할 기회를 제공하겠다"며 "선진국을 추격하던 위치에서 벗어나 한 발짝 앞에 서서 모두에게 모범과 전범(본보기가 될 모범)이 되는 길을 가겠다"고 밝혔다.

이어 "다른 모든 영역은 몰라도 AI를 일상적 삶에 실제로 적용하는 문제라면 대한민국이 가장 자신 있다"며 "대한민국이 만들어가는 'AI 황금시대'의 초입에서 세계적인 기업인들의 적극적인 협력과 참여를 기대하며, 결코 실망하지 않을 것을 약속한다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com