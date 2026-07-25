李대통령 "대한민국 'AI 황금시대'…추격국 벗어나 세계적 모범 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 미국 샌프란시스코에서 AI 황금시대 비전을 제시하며 글로벌 기업 투자와 협력을 요청했다.
- AI를 인류의 새 불이라 규정하고 피할 수 없는 변화를 선제 대응해 한국을 세계적 AI 모범 국가로 만들겠다고 했다.
- 성숙한 민주주의와 인프라·교육 확대를 바탕으로 추격국을 넘어 일상 속 AI 적용 선도국이 되겠다고 자신했다.
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"AI, 피할 수 없는 변화…선제적 인프라·교육 제공할 것"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) '대한민국의 인공지능(AI) 황금시대' 비전을 밝히며 글로벌 기업들의 투자와 적극적 참여를 요청했다.
이 대통령은 이날 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋' 마무리 발언에서 글로벌 빅테크 기업 최고경영자들을 향해 "대한민국의 비전에 공감하고 협력을 약속해 줘서 매우 자신감이 생겼다"며 대한민국을 세계적인 AI 모범 국가로 만들겠다는 구상을 제시했다.
◆ "AI는 인류의 새로운 불…피할 수 없는 변화에 선제 대응"
이 대통령은 AI 기술이 사회 전반에 가져올 거대한 변화를 강조하며 적극적인 수용 자세를 피력했다.
이 대통령은 "AI는 마치 인류가 새로 불을 발견한 것과 같다"며 "일상적인 삶, 산업 현장, 공공 서비스 등 영향을 미치지 않는 영역이 없을 것"이라고 진단했다.
이어 "피할 수 없는 변화라면 미리 대응하고 적응하며 활용해야 한다"며 "대한민국은 식민지와 전쟁의 폐허 속에서 단기간에 경제적 성공과 모범적 민주주의를 동시에 이뤄낸 유능한 역량을 갖췄다"고 설명했다.
◆ "투명·공정한 민주주의가 경제 기반…성숙한 사회 역량 입증"
이 대통령은 대한민국의 성숙한 민주적 역량이 안정적인 AI 산업 생태계 구축의 핵심 토대라는 점도 명확히 했다.
이 대통령은 "경제 문제는 민주주의와 가장 잘 어울린다"며 "합리성, 투명성, 공정성, 예측 가능성이야말로 바로 민주주의의 본질"이라고 짚었다.
아울러 "대한민국은 성숙한 민주적 소양과 역량을 갖췄음을 지난 정치적 혼란 과정을 거치며 전 세계에 증명해 보였다"며 신뢰할 수 있는 투자 환경으로서의 대한민국의 가치를 부각했다.
◆ "추격국에서 선도국으로…AI 일상 적용 분야 세계 최고 자신"
이 대통령은 과거의 추격자 위치를 벗어나 세계적인 표준 모델로 성장하고 있는 한국에 자랑스러움을 표하고, 글로벌 투자기업에 전폭적인 지원도 약속했다.
이 대통령은 "인프라를 충분히 구축하고 국민 모두에게 AI 교육을 받을 기회와 초보적인 수준이라도 직접 활용할 기회를 제공하겠다"며 "선진국을 추격하던 위치에서 벗어나 한 발짝 앞에 서서 모두에게 모범과 전범(본보기가 될 모범)이 되는 길을 가겠다"고 밝혔다.
이어 "다른 모든 영역은 몰라도 AI를 일상적 삶에 실제로 적용하는 문제라면 대한민국이 가장 자신 있다"며 "대한민국이 만들어가는 'AI 황금시대'의 초입에서 세계적인 기업인들의 적극적인 협력과 참여를 기대하며, 결코 실망하지 않을 것을 약속한다"고 강조했다.
the13ook@newspim.com