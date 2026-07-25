李대통령, 美서 젠슨황·이재용·최태원·정의선·이해진과 만찬…'시총 1.7경' 총집결

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 샌프란시스코에서 글로벌 빅테크 CEO들과 AI 만찬을 했다
- 국내 총수와 엔비디아·브로드컴·MS 등 한미 AI 리더 10여명이 소탈한 현지 음식과 맥주를 곁들여 교류했다
- 이 대통령은 이번 만찬으로 한미 AI 협력 의지를 다지고 대한민국의 글로벌 AI 공급망 핵심 위상을 각인시키려 했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일 저녁(현지시간) 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 만찬을 갖는다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 이 대통령이 샌프란시스코의 인고지능(AI) 연구자들과 시민들이 즐겨찾는 현지 식당을 방문해 글로벌 AI 리더들과 만찬을 한다고 밝혔다.
만찬은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 방한 당시 '치맥회동'과 '삼겹살 회동'으로 한국 기업들과 자연스럽게 교류하고 유대감을 가졌던 것처럼, 양국의 AI 기업 리더들과 함께 캘리포니아 현지 음식을 함께하며 격의없는 대화를 나누고자 마련됐다.
만찬에서는 피시앤칩스를 비롯해 깔라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등 캘리포니아 현지의 소탈한 음식과 함께 가벼운 맥주도 곁들일 예정이다.
이 대통령의 이날 만찬에는 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참여해 투자·협력을 약속했던 국내기업 총수, 글로벌 빅테크 기업 CEO, 과기부총리, 정책실장 등 10명 내외가 참석한다.
참석자는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이다. 참석 기업들의 최근 종가 기준 시가총액은 약 1.7경 원에 달한다.
이 대통령은 이날 만찬으로 글로벌 AI혁명을 주도하는 한미 양국 AI 기업 리더들과 한자리에 모여 격의 없는 대화로 상호 유대를 강화하고 AI 협력 의지를 다질 계획이다.
강 수석대변인은 "특히 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, '대체불가 대한민국'의 AI 비전을 강조할 계획"이라고 전했다.
the13ook@newspim.com