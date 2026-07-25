경주 '폭염중대경보'…대구·경북 대부분 지역 당분간 열대야

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 25일 경주에 폭염중대경보와 대구·경북 대부분 지역에 폭염·열대야특보를 발표했다
- 24일 밤부터 25일 오전까지 대구·경북 주요 지점 밤 최저기온이 25℃ 이상으로 열대야가 이어졌다
- 기상청은 극심한 더위와 열대야가 당분간 지속된다며 실내 온도 관리와 수분 섭취, 취약계층 안부 확인을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주에 폭염중대경보가 이어지고 대구와 경북권 대부분 지역에 폭염 경보가 지속되면서 이들 지역에는 밤새 열대야가 기승을 부렸다.
25일 오전 7시 10분을 기해 경주에는 폭염 중대 경보가 발표되고 대구와 경북 구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성, 청송, 영덕, 포항, 김천 북부, 김천 남부, 안동 북부, 안동 동남부, 안동 서부, 영양 평지, 봉화 평지, 울진 평지에는 폭염 경보가 내려졌다.
또 경북 문경, 영주, 울릉도·독도에는 폭염 주의보가, 대구(대구 중부, 달성 남부)와 경북(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 영주, 의성, 영덕, 포항, 안동 동남부, 안동 서부, 울진 평지, 경주 중북부), 울릉도·독도에는 열대야주의보가 발표됐다.
기상청은 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 대구, 경북 일부 지역에 밤 최저 기온이 25℃ 이상을 기록해 열대야가 나타났다며 24일 오후 6시부터 25일 오전 7시까지 대구와 경북권 주요 지점의 밤 최저 기온은 ▲대구 27.0 ▲경산 26.5 ▲상주 26.3 ▲구미 26.2 ▲칠곡 26.1 ▲성주 25.3 ▲울릉도 25.2 ▲김천 25.1도로 관측됐다고 전했다.
기상청은 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저 기온이 25℃ 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 있겠다며 실내 온도 시원하게 유지, 충분한 수분 섭취, 독거노인·만성질환자의 안부 확인, 야외 활동 자제 등을 당부했다.
기상청은 또 경북 남부 동해안(경주)에는 최고 체감 온도가 38℃(또는 최고 기온 39℃) 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상돼 폭염 중대 경보가 발표됐다며 폭염행동수칙을 충실하게 실천할 것을 주문했다.
nulcheon@newspim.com