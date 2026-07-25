삼성SDS, 앤트로픽과 기업용 AI 공략…삼성 20개사·7만명에 '클로드' 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 25일 앤트로픽과 손잡고 기업용 AI 시장 공략을 강화했다.
- 양사는 클로드 기반 엔터프라이즈 AI 공동사업과 응용형 AI 엔지니어 양성에 나섰다.
- 삼성 관계사 20곳 7만명이 클로드를 쓰고 있으며 이 경험으로 외부 기업 AI 전환 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성SDS가 생성형 인공지능(AI) '클로드'를 개발한 앤트로픽과 손잡고 국내 기업용 AI 시장 공략을 강화한다. 삼성 관계사에서 축적한 활용 경험을 기반으로 외부 기업의 AI 도입과 운영까지 지원한다는 전략이다.
삼성SDS는 앤트로픽과 엔터프라이즈 AI 사업 확대를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 25일 밝혔다.
양사는 국내 신규 사업 발굴과 공동 마케팅, 기술검증(PoC), 합작 사업 등을 추진한다. 기업별 업무 환경에 맞춰 클로드를 설계하고 구축·운영할 수 있는 '응용형 AI 엔지니어'도 공동 양성한다.
삼성SDS는 고객사의 AI 도입 기획부터 시스템 구축, 운영과 기술 지원까지 전 과정을 담당할 전문 인력을 확보해 기업용 생성형 AI 사업을 확대할 계획이다.
삼성그룹 내부 도입도 본격화했다. 삼성SDS는 자사에 신기술을 먼저 적용한 뒤 외부 고객으로 확산하는 '클라이언트 제로' 전략에 따라 임직원에게 클로드 엔터프라이즈를 우선 제공했다.
도입 초기 수주 동안 삼성SDS 직원들이 클로드와 주고받은 메시지는 100만건을 넘어섰다. 사용자 중 절반가량은 소프트웨어 개발 지원 도구인 '클로드 코드'를 활용한 것으로 나타났다.
현재는 삼성 관계사 20곳, 임직원 약 7만명이 클로드 엔터프라이즈를 이용하고 있다. 삼성SDS는 내부 활용 사례와 운영 경험을 바탕으로 외부 고객 대상 AI 전환 사업을 확대할 방침이다.
이준희 삼성SDS 사장은 "앤트로픽의 AI 기술과 삼성SDS의 산업별 디지털 혁신 경험을 결합해 고객의 AI 혁신과 새로운 사업 가치 창출을 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com