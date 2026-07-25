이번주 국내 주요 금융일정(7.27~7.31)

AI 핵심 요약beta
- 금융위와 금감원이 27일부터 주간 현안을 점검했다.
- 28∼31일 저PBR 공표와 핀테크 위크가 이어졌다.
- 한은은 외화예금·금리·경기조사 결과를 발표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7월 27일(월요일)
금융위원회, 소상공인 전용 신용평가체계(SCB) 점검회의 개최(10시)
한국은행, 우리나라 주요 제조업 생산 및 공급망 지도(12시)
한국은행, 2026년 6월중 거주자 외화예금 동향(12시)
7월 28일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(14시)
금융위원회, 저PBR 기업 공표제도 세부기준안에 대한 의견수렴 실시(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
한국은행, 2026년 7월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 6월 금융기관 가중평균금리(12시)
7월 29일(수요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
금융위원회, '코리아 핀테크 위크 2026' 개최 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 정무위 업무보고(10시)
금융감독원, 2026년 상반기 등록 ABS 발생 실적(6시)
금융감독원, 금융회사의 제3자 IT 리스크 관리 가이드라인 마련(12시)
금융감독원 "여름 휴가철 국민 발길 닿는 곳마다 보이스피싱 피해예방 홍보도 함께 갑니다"(12시)
한국은행, 2026년 7월 지역경제보고서(12시)
7월 30일(목요일)
금융위원회, 국민성장펀드 7월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)
한국은행, 2026년 7월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(6시)
금융감독원, 은행권 ETF 신탁 거래 관련 소비자경보 발령(12시)
금융감독원, 제약·바이오 공시 투자자 눈높이로 전면 개편(12시)
7월 31일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 2027년 금융체계상 중요한 은행·은행지주회사 및 금융기관 선정 결과(배포시)
금융위원회, 금융복합기업집단 감독규정 개정(배포시)
이찬진 금융감독원, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 2026년 6월 외국인 증권투자 동향
한국은행, 'BoK 이슈노트: 국내 녹색채권 발행여건 점검 및 정책적 시사점'(12시)
한국은행, 2026년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향(12시)
peterbreak22@newspim.com