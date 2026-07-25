현대차그룹·엔비디아, 피지컬 AI 동맹…정의선 "도시 지능화까지 확장"

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엔비디아·웨이모·구글 딥마인드와 제조·자율주행·휴머노이드 협력

로봇 레퍼런스 플랫폼 구축…새만금·영남권에 국내 거점 조성

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 자동차와 로봇 같은 개별 기기의 지능화를 넘어 생산공장과 도시 인프라 전체를 인공지능(AI)으로 연결하는 '피지컬 AI 기업'으로의 전환을 본격화한다.

제조·모빌리티·로보틱스 분야에서 축적한 현장 데이터에 엔비디아와 웨이모, 구글 딥마인드 등 글로벌 빅테크의 AI 기술을 결합해 실제 산업 현장에서 작동하는 새로운 AI 생태계를 구축한다는 구상이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 AI로 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 그룹의 피지컬 AI 비전과 글로벌 협력 전략을 공개했다.

행사에는 정 회장을 비롯해 국내 주요 기업 경영진과 미국 빅테크 기업인, 스타트업 관계자, 학생 등 약 150명이 참석했다.

정 회장은 "현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, AI 팩토리 등 피지컬 AI 설루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다"고 말했다.

현대차그룹이 제시한 피지컬 AI 전략은 자동차와 로봇 등 개별 디바이스에서 출발한다. 이후 물류와 생산, 품질 등 제조 전 공정을 AI로 연결하는 'AI 팩토리'로 확장하고, 최종적으로 에너지와 모빌리티, 로보틱스 등 도시 핵심 인프라를 실시간으로 연계하는 도시 단위 지능화를 구현한다는 계획이다.

정 회장은 "현대차그룹이 추구하는 궁극적인 피지컬 AI는 자동차와 로봇 같은 개별 디바이스의 지능화를 시작으로 AI 팩토리와 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재사옥에서 4족 보행로봇 스팟(Spot)과 자율주행 모빌리티 로봇 모베드(MobED)에 사인을 하고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆제조·로봇·데이터 결합…현대차그룹만의 피지컬 AI 경쟁력

현대차그룹은 실제 제조 현장과 모빌리티, 로봇 및 서비스 운영 경험을 동시에 보유하고 있다는 점을 피지컬 AI 시대의 핵심 경쟁력으로 꼽았다.

AI 모델을 개발하는 데 그치지 않고 생산공장과 차량, 물류 현장, 로봇 실증 과정에서 생성되는 데이터를 다시 AI 학습에 투입하는 선순환 구조를 구축할 수 있다는 설명이다.

첫 번째 강점은 글로벌 제조 경쟁력이다. 현대차그룹은 세계 각국에서 생산거점을 운영하며 품질 관리와 공급망 운영, 대량생산 체계를 축적해 왔다. 새로운 AI 기술을 실제 제품과 공정에 적용한 뒤 검증하고 다른 사업장으로 확산할 수 있는 기반을 갖춘 셈이다.

두 번째는 로보틱스 역량이다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 중심으로 로봇 사업을 미래 성장축으로 육성하고 있다.

보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 '스팟'과 물류 로봇 '스트레치', 현대차그룹 로보틱스랩의 모바일 로봇 플랫폼 '모베드' 등이 대표적이다. 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 제조와 물류 현장에서 인간의 작업을 돕고 협업하는 피지컬 AI의 핵심 플랫폼으로 개발되고 있다.

세 번째는 '데이터 플라이휠'이다. 현대차그룹은 제조 현장과 차량, 물류, 로봇 운용 과정에서 축적된 데이터를 AI 모델 고도화에 활용하고, 개선된 알고리즘을 다시 현장에 적용해 성능을 끌어올리는 체계를 구축하고 있다.

현실 세계에서 발생하는 데이터의 양과 질이 피지컬 AI 성능을 좌우하는 만큼 대규모 제조·모빌리티 현장을 보유한 현대차그룹이 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있다는 판단이다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆엔비디아와 AI 팩토리 구축…웨이모·구글과 협력 확대

현대차그룹은 자체 제조 역량에 글로벌 빅테크의 AI 인프라와 알고리즘을 결합해 피지컬 AI 개발 속도를 높인다.

정 회장은 "현대차그룹이 보유한 제조 역량과 로보틱스 기술, 데이터 등의 강점에 빅테크 기업의 장점이 결합되면 피지컬 AI 시대의 새로운 혁신 생태계를 만들어낼 수 있다"고 말했다.

엔비디아와는 AI 인프라, 제조 디지털 트윈, 자율주행 등 여러 분야에서 협력한다.

현대차그룹은 엔비디아와 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급 계약을 맺었으며, 지난해 체결한 '국내 피지컬 AI 역량 고도화 업무협약'을 토대로 현대차그룹의 로봇 애플리케이션 센터와 엔비디아 AI 기술센터 설립을 추진하고 있다.

제조 분야에서는 엔비디아 플랫폼을 활용해 실제 공장을 가상공간에 구현하는 디지털 트윈을 고도화한다. 공정 배치와 생산 흐름을 사전에 시뮬레이션하고 운영 효율과 품질을 높이는 데 활용할 계획이다.

자율주행 분야에서는 엔비디아의 차량용 반도체와 센서, 컴퓨팅 아키텍처를 현대차그룹 차량 플랫폼과 결합해 관련 기술을 개발한다.

웨이모와의 협력도 확대한다. 현대차그룹과 웨이모는 2024년 전략적 파트너십을 체결한 뒤 자율주행 차량 위탁생산을 포함한 자율주행 파운드리 사업을 추진하고 있다.

현대차그룹은 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카에서 웨이모의 자율주행 시스템을 탑재할 아이오닉 5를 생산해 공급할 예정이다. 해당 차량에는 조향과 제동, 전력 시스템을 이중화하고 기능 안전과 사이버 보안을 강화하는 등 자율주행 전용 사양이 적용된다.

보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 휴머노이드 로봇 개발을 위한 전략적 파트너십을 이어간다.

휴머노이드가 복잡한 실제 환경에서 작업하고 사람과 협업하기 위해서는 정교한 하드웨어와 함께 고도화된 AI 모델과 학습 체계가 필요하다. 양사는 보스턴다이내믹스의 로봇 제어 기술과 구글 딥마인드의 AI 모델을 결합해 아틀라스의 자율성과 작업 수행 능력을 높일 계획이다.

현대차그룹은 2028년까지 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축한다. 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델은 미국 조지아주 공장 등 현대차그룹 생산거점에 우선 투입해 검증한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차그룹 회장이 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 인사를 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆엔비디아와 '로봇 레퍼런스 플랫폼'…국내 생태계 개방

현대차그룹은 빅테크와의 협력 성과를 국내 로봇·AI 산업 전반으로 확산하기 위한 개방형 생태계도 조성한다.

정 회장은 "빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다"며 "국내 로봇과 AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.

현대차그룹과 엔비디아는 양사의 피지컬 AI 역량을 결합한 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축한다.

대학과 연구소, 스타트업 등에 연구용 로봇 모델과 표준화된 하드웨어·소프트웨어 환경을 제공해 기술 개발과 실증, 인재 양성을 지원하는 것이 목표다.

아이디어와 알고리즘을 보유하고도 로봇 하드웨어나 시험 환경 부족으로 사업화에 어려움을 겪었던 국내 연구기관과 스타트업이 실제 로봇을 활용해 기술을 검증할 수 있는 기반이 마련될 전망이다.

국내 피지컬 AI 산업을 뒷받침할 대규모 지역 투자도 추진한다.

현대차그룹은 전북 새만금 지역에 약 9조 원을 투자해 AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, AI 수소도시 등을 아우르는 '새만금 AI 밸리'를 구축한다.

로봇 제조 클러스터에서는 현대차그룹의 로봇 제품을 생산하는 동시에 제조 기반이 부족한 중소기업의 제품을 위탁생산하는 로봇 파운드리 기능도 수행할 예정이다.

영남권에는 향후 10년간 총 42조 원을 투자한다. AI 기반 제조 허브와 미래 항공·우주 산업, 지속가능한 에너지 인프라 등을 결합한 첨단산업 거점을 육성한다는 방침이다.

현대차그룹은 새만금과 영남권 투자를 통해 피지컬 AI의 핵심 기반인 데이터와 에너지, 로봇 생산 및 실증 역량을 국내에 집적할 계획이다.

정 회장은 제조와 모빌리티, 로보틱스, AI 팩토리를 연결하는 현대차그룹의 피지컬 AI 전략이 국내 산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전, 양질의 일자리 창출을 이끄는 새로운 성장 동력이 될 것이라고 강조했다.

chanw@newspim.com