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현대차그룹·엔비디아, 피지컬 AI 동맹…정의선 "도시 지능화까지 확장"

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AI 핵심 요약

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  • 현대차그룹은 24일 피지컬 AI 비전과 글로벌 협력 전략을 공개했다.
  • 제조·모빌리티·로봇 데이터와 엔비디아·웨이모·딥마인드 AI를 결합해 AI 팩토리와 도시 단위 지능화를 추진했다.
  • 새만금 AI 밸리와 영남권 등에 대규모 투자로 로봇·AI 개방 생태계와 국내 피지컬 AI 산업 기반을 구축한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아·웨이모·구글 딥마인드와 제조·자율주행·휴머노이드 협력
로봇 레퍼런스 플랫폼 구축…새만금·영남권에 국내 거점 조성

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 자동차와 로봇 같은 개별 기기의 지능화를 넘어 생산공장과 도시 인프라 전체를 인공지능(AI)으로 연결하는 '피지컬 AI 기업'으로의 전환을 본격화한다.

제조·모빌리티·로보틱스 분야에서 축적한 현장 데이터에 엔비디아와 웨이모, 구글 딥마인드 등 글로벌 빅테크의 AI 기술을 결합해 실제 산업 현장에서 작동하는 새로운 AI 생태계를 구축한다는 구상이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 AI로 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 그룹의 피지컬 AI 비전과 글로벌 협력 전략을 공개했다.

행사에는 정 회장을 비롯해 국내 주요 기업 경영진과 미국 빅테크 기업인, 스타트업 관계자, 학생 등 약 150명이 참석했다.

정 회장은 "현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, AI 팩토리 등 피지컬 AI 설루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다"고 말했다.

현대차그룹이 제시한 피지컬 AI 전략은 자동차와 로봇 등 개별 디바이스에서 출발한다. 이후 물류와 생산, 품질 등 제조 전 공정을 AI로 연결하는 'AI 팩토리'로 확장하고, 최종적으로 에너지와 모빌리티, 로보틱스 등 도시 핵심 인프라를 실시간으로 연계하는 도시 단위 지능화를 구현한다는 계획이다.

정 회장은 "현대차그룹이 추구하는 궁극적인 피지컬 AI는 자동차와 로봇 같은 개별 디바이스의 지능화를 시작으로 AI 팩토리와 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재사옥에서 4족 보행로봇 스팟(Spot)과 자율주행 모빌리티 로봇 모베드(MobED)에 사인을 하고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆제조·로봇·데이터 결합…현대차그룹만의 피지컬 AI 경쟁력

현대차그룹은 실제 제조 현장과 모빌리티, 로봇 및 서비스 운영 경험을 동시에 보유하고 있다는 점을 피지컬 AI 시대의 핵심 경쟁력으로 꼽았다.

AI 모델을 개발하는 데 그치지 않고 생산공장과 차량, 물류 현장, 로봇 실증 과정에서 생성되는 데이터를 다시 AI 학습에 투입하는 선순환 구조를 구축할 수 있다는 설명이다.

첫 번째 강점은 글로벌 제조 경쟁력이다. 현대차그룹은 세계 각국에서 생산거점을 운영하며 품질 관리와 공급망 운영, 대량생산 체계를 축적해 왔다. 새로운 AI 기술을 실제 제품과 공정에 적용한 뒤 검증하고 다른 사업장으로 확산할 수 있는 기반을 갖춘 셈이다.

두 번째는 로보틱스 역량이다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 중심으로 로봇 사업을 미래 성장축으로 육성하고 있다.

보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 '스팟'과 물류 로봇 '스트레치', 현대차그룹 로보틱스랩의 모바일 로봇 플랫폼 '모베드' 등이 대표적이다. 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 제조와 물류 현장에서 인간의 작업을 돕고 협업하는 피지컬 AI의 핵심 플랫폼으로 개발되고 있다.

세 번째는 '데이터 플라이휠'이다. 현대차그룹은 제조 현장과 차량, 물류, 로봇 운용 과정에서 축적된 데이터를 AI 모델 고도화에 활용하고, 개선된 알고리즘을 다시 현장에 적용해 성능을 끌어올리는 체계를 구축하고 있다.

현실 세계에서 발생하는 데이터의 양과 질이 피지컬 AI 성능을 좌우하는 만큼 대규모 제조·모빌리티 현장을 보유한 현대차그룹이 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있다는 판단이다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆엔비디아와 AI 팩토리 구축…웨이모·구글과 협력 확대

현대차그룹은 자체 제조 역량에 글로벌 빅테크의 AI 인프라와 알고리즘을 결합해 피지컬 AI 개발 속도를 높인다.

정 회장은 "현대차그룹이 보유한 제조 역량과 로보틱스 기술, 데이터 등의 강점에 빅테크 기업의 장점이 결합되면 피지컬 AI 시대의 새로운 혁신 생태계를 만들어낼 수 있다"고 말했다.

엔비디아와는 AI 인프라, 제조 디지털 트윈, 자율주행 등 여러 분야에서 협력한다.

현대차그룹은 엔비디아와 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급 계약을 맺었으며, 지난해 체결한 '국내 피지컬 AI 역량 고도화 업무협약'을 토대로 현대차그룹의 로봇 애플리케이션 센터와 엔비디아 AI 기술센터 설립을 추진하고 있다.

제조 분야에서는 엔비디아 플랫폼을 활용해 실제 공장을 가상공간에 구현하는 디지털 트윈을 고도화한다. 공정 배치와 생산 흐름을 사전에 시뮬레이션하고 운영 효율과 품질을 높이는 데 활용할 계획이다.

자율주행 분야에서는 엔비디아의 차량용 반도체와 센서, 컴퓨팅 아키텍처를 현대차그룹 차량 플랫폼과 결합해 관련 기술을 개발한다.

웨이모와의 협력도 확대한다. 현대차그룹과 웨이모는 2024년 전략적 파트너십을 체결한 뒤 자율주행 차량 위탁생산을 포함한 자율주행 파운드리 사업을 추진하고 있다.

현대차그룹은 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카에서 웨이모의 자율주행 시스템을 탑재할 아이오닉 5를 생산해 공급할 예정이다. 해당 차량에는 조향과 제동, 전력 시스템을 이중화하고 기능 안전과 사이버 보안을 강화하는 등 자율주행 전용 사양이 적용된다.

보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 휴머노이드 로봇 개발을 위한 전략적 파트너십을 이어간다.

휴머노이드가 복잡한 실제 환경에서 작업하고 사람과 협업하기 위해서는 정교한 하드웨어와 함께 고도화된 AI 모델과 학습 체계가 필요하다. 양사는 보스턴다이내믹스의 로봇 제어 기술과 구글 딥마인드의 AI 모델을 결합해 아틀라스의 자율성과 작업 수행 능력을 높일 계획이다.

현대차그룹은 2028년까지 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축한다. 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델은 미국 조지아주 공장 등 현대차그룹 생산거점에 우선 투입해 검증한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차그룹 회장이 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 인사를 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆엔비디아와 '로봇 레퍼런스 플랫폼'…국내 생태계 개방

현대차그룹은 빅테크와의 협력 성과를 국내 로봇·AI 산업 전반으로 확산하기 위한 개방형 생태계도 조성한다.

정 회장은 "빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다"며 "국내 로봇과 AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.

현대차그룹과 엔비디아는 양사의 피지컬 AI 역량을 결합한 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축한다.

대학과 연구소, 스타트업 등에 연구용 로봇 모델과 표준화된 하드웨어·소프트웨어 환경을 제공해 기술 개발과 실증, 인재 양성을 지원하는 것이 목표다.

아이디어와 알고리즘을 보유하고도 로봇 하드웨어나 시험 환경 부족으로 사업화에 어려움을 겪었던 국내 연구기관과 스타트업이 실제 로봇을 활용해 기술을 검증할 수 있는 기반이 마련될 전망이다.

국내 피지컬 AI 산업을 뒷받침할 대규모 지역 투자도 추진한다.

현대차그룹은 전북 새만금 지역에 약 9조 원을 투자해 AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, AI 수소도시 등을 아우르는 '새만금 AI 밸리'를 구축한다.

로봇 제조 클러스터에서는 현대차그룹의 로봇 제품을 생산하는 동시에 제조 기반이 부족한 중소기업의 제품을 위탁생산하는 로봇 파운드리 기능도 수행할 예정이다.

영남권에는 향후 10년간 총 42조 원을 투자한다. AI 기반 제조 허브와 미래 항공·우주 산업, 지속가능한 에너지 인프라 등을 결합한 첨단산업 거점을 육성한다는 방침이다.

현대차그룹은 새만금과 영남권 투자를 통해 피지컬 AI의 핵심 기반인 데이터와 에너지, 로봇 생산 및 실증 역량을 국내에 집적할 계획이다.

정 회장은 제조와 모빌리티, 로보틱스, AI 팩토리를 연결하는 현대차그룹의 피지컬 AI 전략이 국내 산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전, 양질의 일자리 창출을 이끄는 새로운 성장 동력이 될 것이라고 강조했다.

chanw@newspim.com

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법원 "노소영에 9440억 지급" 판결 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법원이 '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 노 관장에게 지급하라'고 판결했다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 24일 최 회장과 노 관장의 재산분할 등 사건 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장은 노 관장에게 9440억원과 판결이 확정된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5% 계산한 돈을 지급하라"고 선고했다. 양측의 법적 다툼이 시작되고 9년 만에 나온 결론이다. 파기환송심에서 가장 큰 쟁점 중 하나는 SK주식을 분할 대상으로 인정할 지 여부와 '재산분할 기준 시점'이었다. 재판부는 최 회장이 보유한 SK주식을 부부 공동재산으로 인정하면서 분할 대상으로 판단했다. 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다.  다만 재판부는 분할 대상 주식의 가액을 산정하는 시점은 이혼소송의 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월16일, SK 주가가 약 16만원대였을 당시를 기준으로 책정했다. 항소심 변론종결일 이후부터 파기환송심 변론종결일(2026년 6월 26일) 사이 SK주가가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 최 회장의 경영적 기여가 영향을 미쳤다고 봤다. 이에 대해 재판부는 "반소피고(최태원)의 보유 주식이 부부공동재산의 큰 비중을 차지하고, 최 회장 보유 주식의 가치 상승에 최 회장의 경영적 기여가 있음을 고려했다"고 했다. 아울러 재판부는 대법원 환송판결과 같이 '노태우 비자금' 300억원은 분할 대상 재산에서 제외했다. 재판부는 "노태우 지원금 300억원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노소영의 기여나 재산분할비율 산정에서 참작하지 않는다"고 했다. 이번 결정에 따라 최 회장은 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급해야 한다. 아울러 최 회장이 혼인관계 파탄 전 경영권 유지와 경영활동 일환으로 친인척에게 증여한 주식은 분할 대상 재산에서 제외했다.  이날 최 회장 측 법률대리인은 입장문을 통해 "약 20년에 가까운 혼인 해소 과정에서 작년 대법원 판결로 이혼이 확정되었고 오늘 재산분할의 파기환송심 판결이 있었다"라며 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다"고 했다. 그러면서 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"며 재상고 의사를 밝혔다. 노 관장 측은 별다른 입장을 내지 않았다. 한편 두 사람은 지난 1988년 결혼해 세 자녀를 뒀지만 파경을 맞았다. 지난 2015년 최 회장이 혼외 자녀 소식을 언론에 알리고 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 이혼 소송 1심 재판부는 2022년 12월 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 이후 2024년 5월 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 1조3808억원, 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 이는 국내 이혼소송 사상 최대 규모다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이같은 판단을 유지했다.  100wins@newspim.com 2026-07-24 15:11
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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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