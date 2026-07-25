정성호 사의에 여야 모두 "직 지켜야"…붙잡는 이유는 달랐다

AI 핵심 요약beta
- 여야가 25일 정성호 법무장관의 사의 표명에도 장관직 유지를 요구했다
- 민주당과 조국혁신당은 검찰개혁과 중범죄수사청 출범 마무리 책임을 들어 사표 반려를 주장했다
- 국민의힘은 사의 표명을 책임 회피와 정치 연극으로 비판하며 대통령 거부권 건의를 요구했다
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野 "책임 회피성 사퇴"…장관직 걸고 대응해야
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정성호 법무부 장관의 사의 표명을 두고 여야가 모두 장관직을 계속 수행해야 한다고 요구했다. 다만 여당은 검찰개혁 완수를, 야권은 형사사법체계 혼란에 대한 책임을 각각 이유로 내세웠다.
25일 정치권에 따르면 박지원 더불어민주당 의원은 정 장관의 사의에 대해 "충정은 이해하지만 사표는 반려돼야 한다"고 밝혔다.
박 의원은 검찰개혁과 중대범죄수사청·공소청 출범을 마무리할 책임이 정 장관에게 있다며 이재명 정부의 성공을 위해 장관직을 지켜야 한다고 강조했다.
국민의힘은 정 장관의 사의를 책임 회피로 규정했다. 정점식 원내대표는 정 장관의 문제의식에는 공감하면서도 민주당의 보완수사권 폐지 당론 채택을 "정부의 패배이자 여당 강경파의 완승"이라고 비판했다.
박성훈 수석대변인은 정 장관의 사의 표명과 이 대통령의 만류를 "정치 연극"이라고 지적했다. 사표를 제출하는 데 그칠 것이 아니라 대통령에게 관련 법안의 거부권 행사를 건의하고 끝까지 맞섰어야 한다는 주장이다.
조국혁신당도 정 장관이 보완수사권 존치를 주장하며 기존 검찰 조직의 잔존을 뒷받침했다고 비판했다. 혁신당은 검찰 조직의 반발을 관리하고 개혁을 마무리하는 것이 법무부 장관의 책임이라며 직무 수행을 촉구했다.
정 장관은 오래전부터 대통령실 참모를 통해 사퇴 의사를 전달했다고 밝혔다. 민주당이 보완수사권 폐지를 당론으로 확정한 가운데 정 장관의 거취 문제가 검찰개혁 입법의 새로운 변수로 떠오르고 있다.
chanw@newspim.com