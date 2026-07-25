엔비디아·브룩필드, 네이버에 14조원 투자…글로벌 AI 팩토리 키운다

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 24일 엔비디아·브룩필드로부터 100억달러 투자를 유치했다
- 네이버는 투자금과 글로벌 네트워크로 기가와트급 AI팩토리를 구축해 해외 사업을 확대한다
- 브룩필드는 데이터센터·전력 인프라를 지원하고 네이버는 글로벌 기업들과 협력해 다양한 AI 생태계를 만들겠다고 했다
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이해진 "자본·네트워크 한계 넘어 새로운 도약"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 네이버가 엔비디아와 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드로부터 100억 달러(약 14조6000억원) 규모의 투자를 유치하며 글로벌 인공지능(AI) 인프라 시장 공략에 나선다.
네이버는 투자 자금과 양사의 글로벌 사업망을 활용해 기가와트(GW)급 AI 팩토리를 구축하고 사업 영역을 해외로 확대한다는 계획이다.
이해진 네이버 이사회 의장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'AI 샌프란시스코 서밋'에서 "엔비디아와 브룩필드가 네이버에 100억 달러를 투자하기로 했다"며 "네이버가 새로운 단계로 도약하는 큰 변화의 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
AI 팩토리는 대규모 그래픽처리장치(GPU)와 초고속 네트워크, 전력·냉각 설비를 갖춘 데이터센터에 AI 모델과 클라우드 기술을 결합한 인프라다. AI 학습과 추론에 필요한 대규모 연산 능력을 공급하는 역할을 한다.
네이버는 검색과 커머스, 콘텐츠 서비스를 직접 개발하며 데이터센터 설계·운영 기술을 축적했지만 막대한 투자비와 글로벌 네트워크 부족으로 해외 사업 확대에는 한계가 있었다. 이번 투자로 자금 조달과 해외 진출 기반을 동시에 확보하게 됐다.
브룩필드는 데이터센터와 전력, 재생에너지 등 실물 인프라 투자에 강점을 지닌 운용사다. 엔비디아와 최대 1000억 달러 규모의 글로벌 AI 인프라 투자 프로그램도 추진하고 있어 네이버의 데이터센터 구축과 전력 확보를 지원할 전망이다.
이 의장과 최수연 네이버 대표, 김유원 네이버클라우드 대표 등 경영진은 미국 산타클라라 엔비디아 본사를 방문해 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 글로벌 AI 팩토리 사업 협력 방안을 논의했다.
황 CEO는 "네이버가 한국뿐 아니라 전 세계로 사업을 확장할 수 있도록 지원할 예정"이라고 말했다.
이 의장은 "인터넷과 AI가 한두 집단에 의해 지배되는 세상이 돼서는 안 된다"며 "각 국가와 집단, 개인을 위한 다양한 AI가 등장할 수 있도록 세계 기업들과 협력하겠다"고 강조했다.
chanw@newspim.com