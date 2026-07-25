이재용 "한미 강점 결합해야 AI 혁신·성장 빨라진다"

AI 핵심 요약beta
- 이재용 회장은 24일 AI 서밋에서 한미 AI 협력 필요성을 강조했다
- 그는 한국의 반도체·제조와 미국의 기술·플랫폼 결합이 혁신과 성장의 열쇠라 했다
- AI가 삶을 바꾸는 만큼 삼성은 안전하고 인간 중심 AI로 인류에 기여하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위해 한국의 첨단 제조 역량과 미국의 원천기술·플랫폼을 결합해야 한다고 강조했다.
이 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'AI 서밋'에 참석해 "한국과 미국, 두 나라의 강점이 하나로 결합한다면 더 빠르게 혁신하고, 더 크게 성장하며 더 많은 난제를 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.
그는 미국이 세계 최고 수준의 원천기술과 플랫폼, 인재를 보유하고 있고 한국은 반도체와 디바이스, 첨단 제조 분야에서 경쟁력을 갖췄다고 평가했다.
AI 산업은 한 기업이나 국가의 역량만으로 발전시키기 어렵다는 점도 강조했다. 혁신적인 AI 모델과 첨단 반도체뿐 아니라 데이터센터, 전력 인프라까지 갖춘 생태계를 구축하려면 국가 간 협력이 필수적이라는 설명이다.
이 회장은 "AI가 우리의 삶과 세상을 변화시키는 속도에 놀라고 있다"며 "AI를 어떻게 발전시키고 활용하는지에 따라 전혀 다른 미래가 펼쳐질 것"이라고 말했다.
이어 "삼성은 기술을 통해 인류 사회에 기여한다는 경영이념을 실천해왔다"며 "안전하고 인간의 삶을 윤택하게 하는 AI 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.
이 회장은 이재명 대통령의 자서전에 담긴 어린 시절 일화도 언급했다. 그는 "헬리콥터를 처음 본 소년이 미래를 꿈꿨던 것처럼 AI 시대를 살아갈 다음 세대가 더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 삼성은 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com