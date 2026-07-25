李대통령 만난 젠슨 황…"SK와 5000억 달러 파트너십 발표…韓과 AI 전방위 협력"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 젠슨 황과 만나 대규모 AI 협력을 논의했다
- 엔비디아는 SK·삼성·네이버·현대차·LG·카이스트와 칩·제네시스·발전·코리아AI 공동 개발을 추진했다
- 엔비디아 연구진 한국 이주와 AI 프론티어 랩 논의로 반도체·자동차·로보틱스·에너지 협력이 확대될 전망이다
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"현대차와 자율운행 제네시스 함께 개발"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이재명 대통령과 만나 SK그룹과의 대규모 사업 협력과 자율주행 제네시스 공동 개발 등 한국 기업을 중심으로 한 인공지능(AI) 협력 구상을 논의했다.
황 CEO는 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 이 대통령과 만나 "SK그룹과 엔비디아가 이날 5000억 달러 규모의 비즈니스 파트너십을 발표할 것"이라고 밝혔다.
황 CEO는 SK하이닉스와 삼성전자에 대해서도 엔비디아와 칩·메모리 설계 분야에서 협력할 계획이라고 설명했다. 네이버에는 대규모 투자를 단행해 국내 사업뿐 아니라 글로벌 시장 진출도 지원하겠다는 뜻을 전했다.
현대자동차그룹과는 자율주행 기술을 적용한 제네시스 차량을 공동 개발한다. 이 대통령은 현대차그룹이 전북 새만금 지역에서 추진하는 로보틱스 사업을 언급하며 "전북 주민들과 한국의 젊은이들도 엄청난 기대를 하고 있다"고 말했다.
황 CEO는 LG와 공장·가정용 발전 시스템을 공동 개발하고, 카이스트와는 '코리아 AI' 구축에 협력하겠다는 구상도 밝혔다. 한국에서 한국을 위한 대규모언어모델(LLM)을 개발하고 AI 반도체부터 피지컬 AI, 인프라까지 협력 범위를 넓히겠다는 계획이다.
엔비디아 연구진의 한국 이주와 AI 프론티어 랩을 통한 공동 연구 방안도 논의됐다. 이 대통령과 황 CEO의 면담을 계기로 국내 주요 기업과 엔비디아의 AI 협력이 반도체와 자동차, 로보틱스, 에너지, 클라우드 전반으로 확대될 전망이다.
chanw@newspim.com