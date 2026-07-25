[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) '샌프란시스코 AI서밋 선언'을 발표하고 "우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 이같이 말했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
the13ook@newspim.com
[속보] 李 대통령 '샌프란 AI선언'…"신뢰할 수 있는 파트너 되겠다"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) '샌프란시스코 AI서밋 선언'을 발표하고 "우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다"고 밝혔다.