최태원 "3조달러 AI 메가 프로젝트, 허황된 계획 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK그룹 회장이 24일 샌프란시스코에서 3조달러 규모 AI 기반 국가 성장 프로젝트를 제안했다
- 국민 1인 1 AI 에이전트 환경 조성과 메모리·데이터센터 확대를 통해 한국을 AI 테스트베드이자 인프라 허브로 만들자고 했다
- AI 부작용 최소화 위한 거버넌스와 일자리 마련을 강조하며 한미 협력으로 AI 인프라·생태계 구축을 희망한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 3조 달러 규모의 '대한민국 3대 메가 프로젝트'를 인공지능(AI) 기반 국가 성장 전략으로 규정하며 "허황된 계획이 아니다"라고 강조했다.
최 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 "3조 달러 규모라는 숫자가 생소할 수 있지만 대한민국의 성장을 담보로 한 AI 프로젝트이자 국민 모두의 프로젝트"라고 말했다. 3조달러는 기사에 제시된 환율 기준 약 4385조 원 규모다.
최 회장은 AI 산업 성장에 따라 글로벌 빅테크의 메모리 반도체 수요가 급증하고 있다고 진단했다. 그는 "젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만날 때마다 '더 많은 칩'을 요구한다"며 브로드컴과 오픈AI 등도 대규모 메모리 공급을 요청하고 있다고 설명했다.
프로젝트의 성공 조건으로는 대한민국의 'AI 네이티브 국가' 전환을 우선 제시했다. 국민 한 명당 최소 하나의 AI 에이전트를 활용할 수 있는 환경을 조성하면 한국이 세계적인 AI 테스트베드로 도약할 수 있다는 구상이다.
AI 이용 비용을 낮추기 위한 인프라 확대도 강조했다. 최 회장은 "현재 AI 비용이 너무 비싸다"며 메모리 반도체 생산과 AI 데이터센터 건설을 확대해 한국을 미국과 유럽, 아시아를 잇는 AI 인프라 허브로 만들어야 한다고 밝혔다.
AI 확산 과정에서 발생할 부작용을 줄이기 위한 거버넌스와 관련 일자리 마련도 필요하다고 했다.
최 회장은 "AI는 아직 초기 단계로 앞으로 발전 가능성이 무궁무진하다"며 "한국과 미국이 힘을 합쳐 더 나은 AI 인프라와 생태계를 구축하기를 희망한다"고 말했다.
chanw@newspim.com