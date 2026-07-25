李대통령 '샌프란 AI 선언'…"한국, 대체불가 글로벌 AI 공급망 거점 될 것"

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샌프란시스코 AI 서밋 참석

"반도체·데이터센터·피지컬AI 결합…세계적 AI 허브 구축"

"올해 말 5천만 '모두의 AI' 추진…한국, 글로벌 AI 테스트베드 전환"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 대한민국을 글로벌 인공지능(AI) 공급망의 핵심 거점이자 세계적인 AI 생산·활용 플랫폼으로 도약시키겠다는 내용의 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표했다.

이 대통령은 이날 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 '샌프란시스코 AI 선언'에서 ▲대체 불가능한 글로벌 AI 공급망 구축 ▲세계 최고 수준의 AI 테스트베드 제공 ▲글로벌 AI 허브 이니셔티브를 통한 국제 협력 ▲포용적 'AI 기본사회' 구현의 4대 국정 비전을 제시하고 글로벌 기업과 혁신가들의 대대적인 투자와 협력을 요청했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표하고 있다. [사진=KTV]

◆"대체 불가한 AI 공급망 핵심 국가 도약…다극 생산 거점 체제 전환"

이 대통령은 대한민국이 글로벌 AI 공급망에서 갖는 독보적인 위치를 강조하며 안심하고 투자할 수 있는 인프라 환경을 약속했다.

이 대통령은 "세계 최고 수준의 메모리 반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산 기지이자 공급망 파트너가 될 것"이라며 "수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체제로 전환하고 있다"고 밝혔다.

이어 "반도체뿐만 아니라 AI의 두뇌가 될 데이터센터와 현실에서 AI를 구현할 피지컬 AI를 연결해 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축하겠다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표하고 있다. [사진=KTV]

◆ "AI 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 나라…올해 말 '모두의 AI' 추진"

이 대통령은 대한민국을 글로벌 AI 기술의 검증대이자 생산 플랫폼으로 조성하겠다는 비전도 제시했다.

이 대통령은 "연구실과 디지털 공간을 넘어 제조, 공장, 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는 글로벌 AI 테스트베드가 되겠다"며 "올해 말부터는 5000만 국민이 함께하는 '모두의 AI' 프로젝트를 본격 추진해 행정, 복지, 교육 등 공공 서비스 전반에 AI를 적극 활용할 것"이라고 선언했다.

또한 "글로벌 기업들의 기술과 아이디어를 가장 빠르게 현실로 구현할 수 있는 혁신과 투자의 무대로 대한민국을 선택해 달라"며 적극적인 글로벌 러브콜을 보냈다.

미국을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에 글로벌 빅테크 기업 최고경영자(CEO)들과 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆ "글로벌 AI 허브 이니셔티브 추진…'AI 기본 사회' 제시"

이 대통령은 AI 기술 격차 해소와 책임 있는 발전 방향에 대한 국제사회의 연대도 제안했다.

이 대통령은 "단순히 기술 선도국 간 협력에 머물지 않고, 개도국 지원 역시 AI 격차를 줄이는 수준을 넘어 신산업과 인재가 탄생하는 글로벌 AI 생태계의 공동 번영을 논하는 투자가 되어야 한다"고 지적했다.

이에 따라 한국 정부가 국제기구들과 함께 '모두를 위한 AI, 인류의 난제 해결을 위한 AI'라는 비전을 내걸고 추진 중인 '글로벌 AI 허브 이니셔티브'로 각국의 언어·문화·산업 환경에 최적화된 AI 개발을 지원하겠다고 표명했다.

아울러 "올해 1월 시행된 AI 기본법을 바탕으로 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 발전 환경을 조성하겠다"며 "AI의 혜택이 특정 계층에 머무르지 않고 중소기업, 소상공인, 취약계층까지 사회 전체로 확산하는 'AI 기본 사회'의 철학을 국제사회와 나누겠다"고 전했다.

the13ook@newspim.com