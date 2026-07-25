[분양캘린더] 서울 월계 중흥S-클래스 리비에르 등 6359가구 분양

AI 핵심 요약beta
- 부동산114는 25일 전국 7개 단지 6359가구 분양 시작했다
- 서울 월계 중흥S-클래스 리비에르 등 청약 진행하며 광운대역세권 개발로 미래가치 기대됐다
- 김포 한강푸르지오리버프론트 등 견본주택 3곳 개관 예정이며 김포·고양 연장 노선으로 교통여건 개선됐다
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 25일 부동산114에 따르면 7월 마지막 주에는 전국 7개 단지 총 6359가구(일반분양 2439가구)가 분양을 시작한다. ▲서울 노원구 월계동 월계 중흥S-클래스 리비에르 ▲경기 고양시 원흥동 고양창릉S3·S4블록 ▲경남 창원시 회원동 창원한신더휴메가센텀 등에서 청약을 진행한다.
중흥토건은 서울 노원구 월계동 일대를 재건축한 월계 중흥S-클래스 리비에르를 분양한다. 지하 3층에서 지상 최고 20층 5개동 전용면적 36~84㎡ 총 355가구 규모로 조성되며 이 중 135가구를 일반분양한다.
단지 인근에는 광운대역세권 개발사업이 진행 중이며 장위뉴타운 조성과 동부간선도로 지하화 사업 등이 추진되고 있어 미래가치 기대감이 높다. 지하철 1·6호선 환승역인 석계역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권 아파트이며 서울 주요 간선도로를 통해 도심 내 이동이 편리하다. 서울선곡초 광운초 남대문중 등이 도보 통학권이다.
견본주택은 ▲경기 김포시 고촌읍 한강푸르지오리버프론트 ▲부산 남구 대연동 두산위브더제니스대연 ▲부산 남구 문현동 더샵트리센트 등 3곳이 개관할 예정이다.
대우건설은 경기 김포시 고촌읍 향산리 일원에서 주거복합단지 한강푸르지오리버프론트를 분양할 예정이다. 아파트는 지하 4층에서 지상 최고 38층 12개동 전용면적 84~180㎡ 총 2432가구 규모로 조성되며 오피스텔 250실과 근린생활시설이 함께 들어선다. 김포한강로 자유로 등을 통해 서울 도심 접근성이 용이하다.
인천 지하철 2호선 고양연장과 5호선 김포검단 연장 계획 등이 추진 중으로 사업 완료 시 대중교통 편의성이 개선될 전망이다. 한강변에 위치해 일부 가구는 한강 조망이 가능하며 단지 바로 앞 유치원과 초중학교 부지가 조성 계획이다.
dosong@newspim.com