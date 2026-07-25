권오을 장관 취임 1년… 보훈 사각지대 메우고 '인빅터스 2029' 유치 성공

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 25일 권오을 장관 취임 1년을 맞아 참전·독립유공자 지원 확대와 보훈단체 회원 자격 완화 성과를 제시했다.
- 참전유공자 배우자 생계지원금 신설, 독립유공자 손자녀 유족 보상 확대, 보훈예산 1% 목표와 광복 80년 국민참여 기념사업을 추진했다.
- 권 장관은 인빅터스 게임 2029년 대전 유치 등 국제보훈협력을 확대하며 현장 중심 ‘국민통합 보훈’을 강조했다고 밝혔다.
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광복 80년 전야제·드론쇼·타임캡슐로 미래세대 겨냥
아시아 첫 인빅터스 게임 대전 유치 성공
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 권오을 장관 취임 1년(7월 25일)을 맞아 참전유공자 배우자 생계지원금 신설, 독립유공자 유족 보상범위 확대, 보훈단체 회원자격 완화 등을 핵심 성과로 제시했다.
참전유공자 사망 후 홀로 남겨진 배우자 가운데 80세 이상이면서 기준중위소득 50% 이하인 약 1만7000명에게 월 15만 원을 지급하는 생계지원금은 올해 3월부터 집행되고 있다.
독립유공자의 사망 시점과 관계없이 손자녀까지 보상하는 방향으로 유족 보상범위를 넓혀 2027년부터 약 2300명이 새로 혜택을 받게 되며, 6·25참전유공자회·월남전참전자회·재일학도의용군동지회 등 보훈단체는 유족 1명에게도 회원 자격을 줄 수 있게 제도가 고쳐졌다.
보훈부는 이러한 조치를 "특별한 희생에는 특별한 보상"이라는 원칙의 구체화로 규정하고, 정부 총지출 대비 보훈예산을 1% 수준까지 끌어올리는 것을 중기 목표로 제시했다.
보훈부는 2025년 광복 80년을 계기로 광복절 전야제, 광화문 미디어파사드, '광복의 빛' 드론쇼 등 국민참여형 기념사업을 집중 배치해 독립운동 기억을 대중화하는 데 힘을 쏟았다. 전국 100여 개 학교에 '광복 100주년 타임캡슐'을 봉입하는 사업을 통해 미래세대가 독립정신을 체험·계승할 계기를 마련했다는 평가다.
권 장관은 전직 대통령과 배우자 묘소를 찾고 기일에 추모 화환을 비치하는 한편, 5·18민주화운동 기념식과 호국보훈의 달 행사 등에 나가 독립·호국·민주의 희생과 공헌을 균형 있게 예우하는 '국민통합 보훈' 노선을 강조해 왔다. 진영과 세대를 가르는 갈등을 완화하고 보훈을 국민통합의 구심점으로 삼겠다는 의지가 담겼다는 게 보훈부의 설명이다.
권 장관은 영국에서 열린 세계상이군인체육대회(인빅터스 게임) 후보국 경쟁 프레젠테이션에 직접 발표자로 나서 대한민국의 개최 의지와 대전 지역 인프라를 설명했고, 그 결과 2029년 대전 유치를 확정해 아시아 최초 개최국 지위를 확보했다.
보훈부는 이를 계기로 국내 보훈의료·재활 역량을 국제사회에 알리고, 2029년 대회를 향한 준비 작업에 속도를 내겠다는 계획이다. 유엔참전용사와 유가족 재방한, 참전용사 유해 봉환과 부산 유엔기념공원 안장, 유엔참전국과의 국제보훈협력 확대도 병행해 대한민국의 자유를 위해 싸운 이들에 대한 감사와 책임을 외교 현장에서 구체화하고 있다.
권 장관은 "정책은 책상이 아닌 현장에서 완성된다"는 신념을 언급하며 "보훈의 사각지대를 메우고 국가를 위한 헌신이 특별하게 존중받는 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com