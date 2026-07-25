김용범 "한미 빅테크 1375조 반도체 동맹"...삼성·SK, 글로벌 초대형 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용범 정책실장 현지 브리핑

5GW급 데이터센터 구축·피지컬 AI 결속

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 김용범 청와대 정책실장이 24일(현지시간) 이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 방문을 계기로 국내 기업의 반도체·인공지능(AI) 기술력과 글로벌 빅테크 자본이 결합해 9500억 달러(1375조 원 상당)의 투자 협력 성과를 창출했다고 밝혔다.

김 실장은 이날 미국 샌프란시스코 현지 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이 대통령의 '샌프란시스코 AI 서밋' 참석 성과와 세부 협력 방안을 소개했다.

이 대통령은 이날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 혹 탄 브로드컴 CEO, 샘 알트만 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 글로벌 빅테크 수장들과 연쇄 개별 면담을 진행했다.

이어 글로벌 빅테크 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등 국내외 재계·학계·스타트업 관계자 230여 명이 참석한 가운데 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서는 한국의 반도체·AI 인프라 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 현지 프레스센터에서 이재명 대통령의 빅테크 최고경영자(CEO) 면담과 '샌프란시스코 AI 서밋' 개최 관련 성과 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 삼성·SK, 빅테크와 9500억 달러 반도체 결속...공급망 강화

한미 양국 기업은 반도체 부문에서 총 9500억 달러 규모의 협력을 추진하기로 했다.

김 실장은 "국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 총 9500억 달러 규모의 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다"며 "삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 2000억 달러 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약(MOU)을 체결했다"고 전했다.

이어 "SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 7500억 달러 규모에 달하는 첨단 메모리 반도체 장기 공급 협력을 진행하기로 했다"고 설명했다.

과학기술정보통신부와 AMD의 국산 AI 반도체(NPU)·컴퓨팅 인프라 공동 구축 MOU에 대해서는 "반도체 공급과 생산뿐만 아니라 차세대 칩 공동 설계와 국산 AI 반도체 실증까지 아우르는 협력 기반을 마련했다"고 평했다.

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 혹 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)와 면담에서 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 5GW급 데이터센터 구축...네이버·엔비디아 100억 달러 'AI 팩토리'

AI 데이터센터 부문에서는 그래픽처리장치(GPU) 약 200만 장 분량인 5기가와트(GW) 규모의 대형 투자 협력이 결정됐다.

김 실장은 "국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 대규모 AI 데이터센터 투자 협력을 추진하기로 했다"고 밝혔다.

SK는 엔비디아로부터 최대 2GW 규모의 데이터센터 구축·확장 지원을 확보하고 최신 GPU '베라 루빈(Vera Rubin)' 시스템을 우선 할당받기로 합의했으며, 앤트로픽과도 GW급 AI 데이터센터 프로젝트 투자를 함께 추진한다. SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와 울산 AI 데이터센터 파트너십을 전국 주요 거점으로 확대한다.

네이버의 협력 성과에 대해 김 실장은 "네이버는 엔비디아와의 전략적 투자 협약, 글로벌 투자 기업 브룩필드와의 인프라 공급 계약을 통해 총 100억 달러 규모의 대규모 글로벌 AI 팩토리를 구축하기로 했다"며 "엔비디아로부터 10억 달러 규모의 투자를 유치해 GPU 공급과 기술 협력을 확대하고, 브룩필드로부터 최대 90억 달러를 지원받아 기가와트급 AI 팩토리 운영에 필요한 인프라와 공급망을 공동으로 마련할 예정"이라고 상세히 전했다.

미국 샌프란시스코를 방문 이재명 대통령이 24일(현지시간) 샘 알트만 오픈AI 최고경영자(CEO)를 면담하면서 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 로봇·자율주행 피지컬 AI 확산...李대통령 '샌프란 AI 선언'

피지컬 AI와 서비스·인재 양성 분야에서도 구체적 과제가 확정됐다.

현대차그룹은 엔비디아와 로봇 개발·검증용 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축하고, 웨이모와는 자율주행차 파운드리 계획을 발표했다. 삼성SDS와 앤트로픽은 AI 신규 시장 공동 발굴과 엔지니어 양성 전략적 파트너십을 맺었다.

김 실장은 "반도체부터 AI 데이터센터, 피지컬 AI까지 3대 메가 프로젝트 핵심 분야마다 글로벌 파트너들과 구체적인 투자 협력 방안을 마련했다"고 설명했다.

김 실장은 이 대통령이 발표한 '샌프란시스코 AI 선언'에 대해서는 "대한민국을 글로벌 AI 생산기지이자 AI 혁신의 토대로 만들어 대체 불가능한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약하겠다는 담대한 비전"이라고 강조했다.

이 대통령은 서밋 행사에서 대한민국을 글로벌 AI 생산기지이자 혁신 거점으로 만들겠다는 내용의 '샌프란시스코 AI 선언'을 제시했다.

이 대통령은 서밋 행사가 끝난 뒤 주요 재계 총수, 빅테크 CEO들과 함께 현지 식당에서 친교 만찬을 가졌다. 참석자들은 "우리는 식구다"라는 건배사 아래 글로벌 AI 공급망 협력 의지를 다졌다.

김 실장은 "정부와 민간은 앞으로도 전심전력을 다해 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트의 가시적인 성과를 초기에 만들어내겠다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com