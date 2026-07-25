SK, 엔비디아와 5000억달러 AI 인프라 동맹…MS·앤스로픽까지 확장

AI 핵심 요약beta
- SK그룹이 24일 엔비디아와 5000억달러대 AI 인프라 협력에 나섰다.
- SK텔레콤·SK하이닉스는 엔비디아·MS·앤스로픽·AWS와 AI 팩토리·메모리·데이터센터 협력을 확대했다.
- 최태원 회장은 한국을 AI 혁신 생산 글로벌 허브로 도약시키겠다고 밝혔다.
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SK하이닉스, 엔비디아·MS와 AI 메모리 장기 협력 추진
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = SK그룹이 엔비디아와 5000억 달러 이상 규모의 인공지능(AI) 인프라 협력에 나선다. 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM), 데이터센터를 연결하는 AI 인프라 생태계를 구축하고 마이크로소프트(MS), 앤스로픽, 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크와도 협력을 확대한다.
SK는 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'K-AI 서밋'에서 엔비디아와 AI 팩토리 구축 및 AI 메모리 공급을 포괄하는 의향서(LOI)를 체결했다고 25일 밝혔다.
SK텔레콤은 엔비디아의 차세대 GPU를 기반으로 국내 최대 2GW 규모의 AI 팩토리 구축을 추진한다. 엔비디아의 AI 팩토리 아키텍처인 'DSX'를 적용하고 SK하이닉스의 HBM4가 탑재된 차세대 컴퓨팅 시스템 '베라 루빈'을 2027년부터 단계적으로 도입한다.
구축된 인프라는 소버린 AI와 피지컬 AI, 에이전틱 AI, 기업용 AI 서비스 등에 활용된다. SK와 엔비디아는 국내뿐 아니라 아시아·태평양 지역에서 늘어나는 AI 연산 수요에도 공동 대응할 계획이다.
SK하이닉스는 엔비디아와 HBM 등 차세대 AI 메모리를 공동 개발하고 장기 공급 협력을 강화한다. 대규모언어모델 학습에서 에이전틱·피지컬 AI로 확대되는 수요에 맞춰 메모리 성능과 시스템 최적화를 함께 추진한다.
MS와도 AI 데이터센터에 사용되는 서버용 메모리의 중장기 공급을 논의한다. 양사는 실제 서버 환경에서 제품을 검증하고 AI 워크로드에 최적화된 메모리 설루션을 공동 발굴할 방침이다.
AI 데이터센터 고객과 파트너도 넓힌다. SK텔레콤은 앤스로픽과 국내 GW급 AI 데이터센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다. AWS와는 울산 AI 데이터센터 협력을 토대로 국내 주요 거점에 AI 인프라를 추가 구축하는 방안을 논의했다.
최태원 SK그룹 회장은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 만나 메모리 공급과 AI 데이터센터 등 장기 협력 방향도 협의했다.
최 회장은 "AI 시대의 경쟁력은 AI를 얼마나 잘 활용하는지를 넘어 얼마나 많은 지능을 만들어 내는지에 달려 있다"며 "대한민국이 AI를 소비하는 나라를 넘어 AI 혁신을 생산하는 글로벌 허브로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.
이어 AI 프로젝트의 성공 과제로 국민 누구나 AI 에이전트를 활용하는 'AI 네이티브 국가' 구현과 메모리·데이터센터 확충을 통한 토큰 비용 절감, AI 거버넌스 확립 및 일자리 창출을 제시했다.
chanw@newspim.com