김용범 "삼성·SK하이닉스, 美 기술기업과 대규모 계약 발표"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 24일 샌프란시스코에서 미 기술기업들과 반도체 공급계약을 발표했다
- 삼성과 SK하이닉스는 글로벌 파트너와 장기 메모리 반도체 공급·투자·MOU를 체결할 예정이라고 밝혔다
- 이 대통령은 미국 방문 후 남미로 이동해 정상회의에 참석하고 AI 정상회의에서 샌프란시스코 AI 선언 구상을 발표할 예정이다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 삼성전자와 SK하이닉스가 이재명 대통령의 샌프란시스코 방문 기간에 미국 주요 기술기업들과 대규모 공급계약을 발표할 예정이라고 대통령실 고위 관계자가 밝혔다.
24일 블룸버그통신과 로이터통신에 따르면 김용범 대통령실 정책실장은 이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 방문을 앞두고 전날 진행된 외신기자 간담회에서 두 회사가 글로벌 기술 파트너들과 장기 메모리 반도체 공급계약을 공개할 것이라고 말했다. 그는 "매우 크고 의미 있는 숫자들이 많이 발표될 것으로 기대한다"며 "이는 한국과 미국 사이의 기술·경제 협력 관계를 더욱 공고히 하는 것"이라고 설명했다.
김 실장은 이번 발표에 새로운 장기 메모리 반도체 공급 계약과 전략적 투자 파트너십, 양해각서(MOU) 등이 포함될 가능성이 크다고 밝혔다. 다만 기업들의 공식 발표에 앞서 계약 규모를 밝히기는 어렵다고 말했다.
이 대통령은 24~25일 샌프란시스코를 방문한 뒤 남미로 이동해 역내 정상들과 정상회의에 참석할 예정이다. 샌프란시스코에서는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO와 각각 회동한다.
이번 일정에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 창업자 등 국내 재계 인사들도 동행한다. 이 대통령은 AI 정상회의에서 대통령실이 '샌프란시스코 AI 선언'이라고 밝힌 구상을 발표할 예정이다. 한국이 AI 인프라의 신뢰할 수 있는 공급자로 자리매김하는 동시에, 경제 전반에 AI 활용을 확대하겠다는 포부를 담을 전망이다.
mj72284@newspim.com