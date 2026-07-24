경북 동해안 체감온도 38도 안팎…주말 열대야까지 이어진다

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 24일 경북 경주·포항에 폭염중대경보를 발령했다
- 북태평양고기압 확대로 전국에 폭염특보가 이어지고 열대야가 나타나고 있다
- 25일~26일 비가 지나간 뒤에도 높은 습도로 체감 더위가 더 심해질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주말 낮 최고 37도…중부·경북에는 비 예보
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 경북 남부 동해안을 중심으로 기온이 39도 안팎까지 치솟는 극심한 폭염이 나타났다. 주말에도 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어질 전망이다.
기상청은 24일 경주 중북부와 남부에 폭염중대경보를 발령했다. 이날 경주 황성동의 기온은 39.2도, 포항 기계면은 38.7도까지 올랐다. 경주 대표 관측지점의 최고기온도 38.8도를 기록했다.
폭염중대경보는 체감온도 38도 이상이나 최고기온 39도 이상인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려진다. 북태평양고기압이 세력을 확장하고 고온다습한 공기가 유입되면서 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐다.
주말인 25일과 26일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 29∼37도로 예상된다. 대구는 25일 37도, 경주와 경산은 38도까지 오를 전망이다. 습도가 높아 밤에도 기온이 떨어지지 않으면서 전국 곳곳에서 열대야도 나타나겠다.
다만 25일까지 수도권과 강원에 비가 내리고, 26일에는 중부지방과 경북으로 비가 확대될 전망이다. 충청과 전북, 제주에는 소나기가 예상되지만 비가 그친 뒤에는 높은 습도로 체감 더위가 더 심해질 수 있다.
mkyo@newspim.com