트럼프 "중·러, 이란 무기 지원 나서면 매우 나쁜 일 벌어질 것" 경고

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일 중국·러시아의 이란 사태 군사 개입시 매우 나쁜 일이 될 것이라 경고했다.
- 트럼프는 시진핑이 이란에 무기를 제공·판매하지 않겠다고 약속했으며 중국 기업들도 포함된다며 이를 신뢰한다고 했다.
- 트럼프는 푸틴도 이란에 무기 판매를 하지 않겠다고 밝혔고 자신은 나토 회원국에만 무기를 팔며 우크라이나 직접 지원은 부인했다고 했다.
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[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 중국과 러시아가 현재 진행 중인 이란 사태에 군사적으로 개입한다면 "매우 나쁜 일(Very bad things)이 될 것"이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 최근 베이징에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 내용을 전하면서 "시 주석이 어떤 상황에서도 이란 이슬람공화국에 무기를 제공하거나 판매하지 않겠다고 말했다"고 밝혔다. 그는 "이는 중국 기업들까지 포함한 발언이었다"며 "양국 관계를 감안할 때 나는 그의 말을 신뢰한다. 게다가 나 역시 그에게 매우 큰 호의를 베풀고 있다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해서도 "우크라이나에서 참혹한 전쟁이 계속되고 있음에도 불구하고 이란에 무기를 팔지 않겠다는 입장을 내게 밝혔다"고 소개했다. 이어 "푸틴 대통령은 내가 우크라이나가 아니라 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들에만 무기를 판매한다는 점을 이해하고 있다"며 "그들은 정가를 지불하며, 그 무기가 이후 어떻게 분배되는지는 나는 알지 못한다"고 말해 우크라이나에 대한 직접 무기 지원을 부인했다.
그는 "사람들이 이란과 관련해 자주 거론하는 두 주요국이, 내 판단으로는 현재 이 분쟁에 참여하고 있지 않다"며 "만약 그들이 개입한다면 그것은 그들에게 매우 나쁜 일이 될 것이며, 결코 그들의 이익에도 부합하지 않을 것"이라고 거듭 경고했다.
dczoomin@newspim.com