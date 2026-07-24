[부음] 김대중 정부 초대 국정원장… 천용택 전 국방부 장관 별세

AI 핵심 요약beta
- 천용택 전 국방장관이 24일 오전 별세했다.
- 육사 출신으로 국방부 장관·국정원장·국방위원장을 지냈다.
- 빈소는 서울성모병원, 발인은 26일, 장지는 현충원이다.
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국회 국방위원장 역임… 국립서울현충원에 안장 예정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 =국민의 정부 초대 국방부 장관과 국가정보원장을 지내고 국회 국방위원장을 역임한 천용택 예비역 육군 중장이 24일 오전 8시 7분 별세했다. 향년 88세.
1937년 전남 완도에서 태어난 고인은 목포 문태고와 육사 16기로 졸업한 뒤 육군 장교로 임관했다. 이후 야전과 본부 보직을 거치며 지휘·참모 경력을 쌓았다. 군에서는 제12보병사단장과 육군본부 민사심리전참모부장, 제2군단장, 합동참모본부 전략기획본부장을 역임했다. 1993년 육군 중장으로 예편하며 군 생활을 마무리했다.
전역 후 비상기획위원장을 지낸 그는 새정치국민회의 창당 과정에 참여했고, 1996년 제15대 국회의원 선거에서 전국구 의원으로 당선됐다. 여당 내 안보·국방 관련 당직과 상임위 활동을 이어갔다. 김대중 정부 출범 직후인 1998년 3월, 천 전 장관은 제34대 국방부 장관으로 임명돼 1999년 5월까지 재임했다. 국방부 장관 재임 기간에는 국방정책·전력 증강·군 운영 관련 현안을 총괄했다.
1999년 5월에는 국회의원직을 사퇴하고 국가정보원장에 임명돼 같은 해 12월까지 재직했다. 당시 정보 수집·분석, 대공·대테러 업무, 대북 정보 활동 등 기관 운영을 총괄했다. 2000년 제16대 국회의원 선거에서는 전남 강진·완도 지역구에 출마해 당선, 재선에 성공했다. 이후 국회 국방위원장을 맡아 국방 관련 법안 심사와 예산 심의, 전력 증강 사업 보고 청취 등을 담당했다.
유족으로는 딸 미혜·미정·수영 씨가 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 12호실에 마련됐으며, 발인은 26일 오전 7시 45분이다. 장지는 국립서울현충원이다.
gomsi@newspim.com