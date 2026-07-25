앤스로픽 만난 李대통령 "AI 미래 구축"…아모데이 "한국 기업 협력 최우선"

美순방 첫 일정, 글로벌 빅테크 CEO 연쇄 면담

데이터센터·반도체 파트너십 논의

앤스로픽, 한국과 AI 공급망 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령이 24일(현지시간) 다리오 아모데이 앤스로픽(Anthropic) 최고경영자(CEO)를 만나 대한민국을 아시아 인공지능(AI) 인프라의 핵심 거점으로 조성하는 대규모 데이터센터 투자와 첨단 메모리 반도체 공급 협력 방안을 논의했다.

이날 미국에 도착한 이 대통령은 곧이어 샌프란시스코 시내 한 호텔에서 글로벌 빅테크 CEO 연쇄 면담의 첫 일정으로 아모데이 CEO를 맞아 양측의 파트너십을 AI 데이터센터·반도체·사이버 보안 등 공급망 전반으로 확대하기로 뜻을 모았다.

[성남=뉴스핌] 이건주 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 미국·남미 7박 11일 순방 및 젠슨 황 등 빅테크 CEO 연쇄 회동 차 24일 경기 성남 서울공항에서 출국하며 인사하고 있다. 2026.07.24 kunjoo@newspim.com

◆ 아모데이 CEO "한국 기업과 협력 최우선…메모리·데이터센터 투자 확대"

이 대통령은 모두발언에서 "한국은 앤스로픽의 아시아 AI 인프라 핵심 거점이 될 수 있는 최적의 파트너"라며 "미토스로 확인된 앤스로픽의 세계적인 AI 모델 역량과 대한민국의 반도체, AI 데이터센터 등 AI 역량과 대규모 AI 소비시장의 잠재력이 결합한다면 양측 모두에게 성장의 기회가 될 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "대한민국은 아시아 AI 핵심 거점으로 최적화돼 있다"며 "국내기업들과의 투자와 협력이 대폭 확대되기를 기대한다"고 강조했다

아모데이 CEO는 한국과의 협력 의지를 적극적으로 표명했다. 아모데이 CEO는 "대한민국 정부가 AI를 가장 우선순위 분야로 지정한 점에 감사하며 많은 부분에서 협력할 수 있을 것"이라고 응했다.

아모데이 CEO는 "앤스로픽은 기업과의 협력을 가장 우선순위에 두고 있으며, 많은 분야에서 한국 기업들과 함께하고 있다"며 "한국의 메모리 제조업체들이 앤스로픽에 많은 투자를 해준 만큼 데이터센터 등 여러 분야에서 협력을 이어갈 계획"이라고 설명했다.

또한 "과학기술정보통신부와 AI 협력에 관한 여러 양해각서(MOU)를 체결해 AI 보안과 사이버 산업 테스트를 진행하게 됐다"며 한국과의 협력에 기대감을 내비쳤다.

◆ AI 데이터센터 대규모 공동 투자와 안전한 AI 발전 논의

이날 면담에서는 ▲국내 첨단 메모리 반도체 공급 협력 ▲아시아 AI 인프라 거점으로서 국내 AI 데이터센터 대규모 공동 투자 ▲안전하고 책임 있는 AI 개발·활용 방안 등이 집중 의제로 올랐다.

이 대통령은 "우리나라는 국민의 일상생활, 산업, 공공 분야에서 AI 활용 전 세계 1위를 목표로 집중 투자 중"이라며 "인재와 기술 등 다양한 기반과 높은 국민적 기술 수용성이라는 큰 가능성이 열려 있는 만큼 앤스로픽과 함께 새로운 미래를 만들어가길 기대한다"고 말했다.

한편 이번 면담에는 우리 측에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 김용범 청와대 정책실장이 참석했으며, 앤스로픽 측에서는 톰 브라운 컴퓨팅 총괄과 마이클 샐리토 글로벌 정책 총괄이 함께했다.

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