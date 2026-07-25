정의선·젠슨 황, 美에서 한 달여 만에 재회…자율주행·로봇 협력 속도

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹 정몽구 회장과 젠슨 황이 24일 미국 엔비디아 본사에서 미래 기술 협력을 논의했다
- 두 사람은 지난 방한 때 논의한 자율주행·로봇·제조AI 협력 과제를 점검하고 후속 방안을 협의했다
- 현대차그룹은 새만금 부지에 9조원을 투자해 로봇·AI·수소·태양광을 아우르는 미래 기술 거점을 조성할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹과 엔비디아가 자율주행과 로봇, 제조 인공지능(AI) 분야의 협력 논의를 이어갔다. 지난 6월 서울에서 만난 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번에는 미국 엔비디아 본사에서 다시 머리를 맞댔다.
엔비디아는 24일(현지시간) 자사 엑스(X·옛 트위터)를 통해 정 회장이 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사를 방문해 젠슨 황 CEO와 촬영한 사진을 공개했다.
두 사람은 이번 만남에서 젠슨 황 CEO의 방한 당시 논의했던 자율주행과 로봇, 제조 AI 등의 협력 과제를 점검하고 후속 방안을 논의한 것으로 알려졌다.
젠슨 황 CEO는 앞서 지난달 8일 서울 양재동 현대차그룹 본사를 찾아 정 회장과 면담했다. 당시 양측은 새만금 AI 밸리 구축을 비롯해 자율주행, 로봇, 제조 AI, 데이터센터 등 다양한 분야에서 협력을 확대하는 데 공감대를 형성했다.
현대차그룹은 112만4000㎡ 규모의 새만금 부지에 올해부터 단계적으로 9조 원을 투자한다. 로봇과 AI, 수소에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등을 아우르는 미래기술 혁신성장거점을 조성할 계획이다.
chanw@newspim.com