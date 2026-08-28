아이들 소연, 솔로 정규 1집 타이틀곡은 '퇴사할게여'…기안84 내레이션

AI 핵심 요약beta
- 아이들 소연이 27일 정규 1집 트랙리스트를 공개했다.
- 첫 솔로 정규 앨범은 직장인 공감송 콘셉트로 꾸몄다.
- '퇴사할게여'를 포함한 8곡은 9월 7일 발매된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터 아이들 소연이 솔로 정규 1집을 통해 직장인 공감송을 선보인다.
소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 27일 아이들 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 소연의 정규 1집 '끝내주는 인생' 트랙 리스트를 게재했다.
트랙 리스트는 2000년대까지 주로 사용된 CRT 모니터에 띄워진 사직서 형태로 제작돼 눈길을 끈다. 이와 함께 "더 이상 미룰 수 없는 '끝내주는 인생'을 시작하기 위하여 사직하고자 한다"라는 사직 사유와 함께 총 8곡에 달하는 수록곡 리스트가 차례로 공개됐다.
타이틀곡은 '퇴사할게여'는 웹툰 작가이자 방송인 기안84가 내레이션을 맡아 곡에 위트를 더했다.
솔로 앨범에는 아이들의 월드투어를 통해 일찌감치 공개됐던 '아이스블루래빗(icebluerabbit)'을 비롯해 각종 페스티벌 및 뮤직비디오를 통해 베일을 벗은 강렬한 EDM의 '스타(STAR)', 유쾌한 가사와 중독성 강한 멜로디의 '야채 싫어 송', 팝 아이콘 마돈나의 '라이크 어 버진(Like A Virgin)'을 샘플링해 새로운 변주를 완성한 '아미고(Amigo)' 등 다양한 장르가 수록된다.
소연은 자신의 첫 정규 앨범 전곡에 참여해 자신의 색깔을 더욱 또렷하게 드러냈다. 또한 그루비룸, 알티 등 감각적인 프로듀서들과 호흡을 맞춰 한층 확장된 음악적 세계를 예고한다.
소연의 솔로 정규 1집 '끝내주는 인생'은 오는 9월 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com