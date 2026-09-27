[2026AG] 韓 남자 펜싱 에페, 日과 연장전서 극적 승리로 결승 진출

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 펜싱 남자 에페 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 결승 진출을 확정했다.

박상영, 장효민, 남연호와 권오민으로 구성된 남자 에페 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 아시안게임 단체전 준결승에서 일본을 38-37로 따돌렸다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박성준 인턴기자 = 박상영(26·울산광역시청), 권영준(34·익산시청), 마세건(27·부산시청), 송재호(31·화서시청)로 구성된 한국 대표팀은 30일 일본 지바 마쿠하리 메세 B홀에서 열린 도쿄올림픽 펜싱 남자 에페 단체전 준결승전에서 일본에 38대45로 졌다. 한국 대표팀은 오후 6시 30분 열릴 동메달 결정전에 나선다. 2021.07.30. parksj@newspim.com

남자 에페 단체전은 각국 개인전 출전 선수의 순위에 따라 시드를 배정한다. 이를 바탕으로 대진을 정해 토너먼트로 메달을 다툰다. 한국은 32강을 부전승으로 통과했고, 16강전에서 우즈베키스탄을 45-33으로 제압했다. 이어진 중국과의 8강전에선 45-36으로 이겼다.

준결승전은 일본과 치렀다. 일본은 2018 자카르타-팔렘방, 2022 항저우 대회에서 2연속 우승을 차지하고 2024 파리 올림픽 단체전 은메달을 따낸 남자 에페 강호다. 32강을 부전승으로 통과한 일본은 16강에서 오만(45-24)을, 8강에서 베트남(45-29)을 차례로 격파 후 4강에서 한국과 만났다.

장효민과 권오민이 릴레이 1, 2에 나섰지만 7-10으로 뒤진 채 마쳤다. 하지만 3라운드에서 박상영이 마쓰모토 류에게 1점만 허용 후 6점을 가져와 13-11로 역전했다.

4라운드에서 권오민 대신 투입된 남연호가 야마다 마사루를 상대해 20-16으로 벌렸고, 장효민이 마쓰모토와 맞붙은 5라운드에선 25-17로 도망갔다.

하지만 박상영이 2022 항저우 대회, 2024 파리 올림픽, 그리고 이번 대회 개인전 금메달리스트인 가노 고키와 6라운드 대결에서 5점을 내주고 3점 밖에 가져오지 못하면서 28-22로 격차가 좁혀졌다. 남연호도 마쓰모토에게 31-27 추격을 허용했다. 8라운드에선 박상영이 야마다에게 34-34 균형을 내줬다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박성준 인턴기자 = 30일 일본 지바현 마쿠하리 메세 B홀에서 열린 펜싱 남자 에페 단체 8강전에서 한국 대표팀이 스위스를 누르고 4강에 진출했다. 2021.07.30. parksj@newspim.com

9라운드에서 장효민이 가노에게 초반부터 연속 2점을 내주며 한국은 패배 위기에 몰렸다. 하지만 장효민이 내리 2점으로 반격했고, 시계는 멈췄다.

결국 승부는 연장전으로 향했다. 1분의 추가 시간에 장효민이 37초를 남기고 회심의 일격으로 승리를 일궈내며 극적인 결승 진출을 완성했다.

한국은 아시안게임 펜싱 남자 에페 단체전에서 2006년 도하, 2010년 광저우, 2014년 인천 대회 3연패를 이뤘다. 이후 2018 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에선 연이어 동메달에 그친 뒤 12년 만에 결승에 복귀했다.

결승전은 오후 6시 40분 열릴 예정이며, 한국은 홍콩-카자흐스탄 준결승 대결 승자와 금메달을 다툰다.

willowdy@newspim.com