[2026AG] '통한의 역전패' 韓 펜싱 플뢰레, 일본에 막판 뒷심 부족 패…2연속 銀

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 펜싱 여자 플뢰레 대표팀이 일본에 통한의 역전패로 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 단체전 은메달을 목에 걸었다.

모별이, 박지희, 심소은과 후보 이세주로 이뤄진 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 일본과 대회 펜싱 여자 플뢰레 단체전 결승에서 28-29로 석패했다.

박지희 선수가 23일 일본 아이치현 토코나메시 아이치 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 플뢰레 개인전 결승에서 일본 우에노 유카와 경기를 펼치고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

한국은 첫 주자 박지희가 3-5로 밀렸으나 모별이가 2릴레이에서 격차를 좁히며 5-6까지 일본과 점수 차를 줄였다. 이어 3릴레이 주자인 심소은이 적극적인 공격으로 9-9 동점을 만들며 흐름을 바꿨다.

4릴레이에서 모별이가 쓰지에게 11-13으로 리드를 내줬다. 하지만 5릴레이에서 박지희가 5점을 뽑아내며 16-14 역전에 성공했다.

6라운드에서 심소은은 일본 에이스 우에노 유카에게 한 점도 내주지 않고 3점을 뽑아내 압도적인 경기력을 과시하며 19-14로 격차를 벌렸다.

7릴레이에 나선 모별이는 21-15에서 연속 2실점 하며 흔들렸다. 해당 라운드 중 눈에 이물질이 들어가면서 잠시 경기가 중단되기도 했다. 경기가 재개됐지만, 모별이가 또다시 연속 실점하며 21-19까지 추격당했다. 하지만 모별이도 곧장 반격에 성공해 22-19로 라운드를 마쳤다. 8라운드에선 심소은이 쓰지와 대결에서 26-22로 리드를 이어갔다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 펜싱 여자 플뢰레 국가대표 박지희가 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 플뢰레 개인전 준결승에서 폴리나 볼로부에바(우즈베키스탄)를 15-12로 제압한 후 세리머니를 하고 있다. 2026.09.23 football1229@newspim.com

결국 이날 승부는 양 팀의 에이스가 만나는 9라운드에서 결정됐다. 한국 주자로 나선 박지희는 앞서 열린 개인전 결승에서 우에노에 패해 은메달을 목에 걸었다. 이날 재대결이 성사되며 설욕을 노렸다.

박지희는 첫 득점을 얻었지만, 이후 우에노에게 5연속 실점을 허용해 종료 51초 전 27-27로 동점을 허용했다. 이어 공격에 들어가려던 박지희는 잠시 머뭇거렸고, 우에노는 이를 놓치지 않았다. 결국 연이은 찌르기 공격 27-29로 뒤졌다. 종료 16초 전 1점을 추격했지만, 끝내 경기를 뒤집지 못해 눈 앞에서 우승을 놓쳤다.

아시안게임 여자 플뢰레 단체전은 한국이 1998 방콕 대회부터 2014 인천 대회까지 5연속 정상을 지켰던 종목이다. 2018 자카르타·팔렘방 대회 때는 동메달, 2022 항저우 대회에서 은메달로 만족해야 했던 대표팀은 다시 정상 탈환을 노렸다. 하지만 결국 뒷심 부족으로 다잡은 승리를 내주고 말았다.

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