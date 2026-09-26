부산→서울 7시간 10분…귀경길 오후 4~5시 정점

AI 핵심 요약beta
- 추석 셋째 날인 26일 귀경 행렬이 이어져 고속도로가 막혔다
- 오후 3시 기준 부산발 서울행은 7시간10분 걸릴 전망이다
- 서울 방향 정체는 오후 4~5시 절정 뒤 27일 새벽 풀릴 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 590만대 이동…서울 방향 27일 새벽 해소
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 추석 연휴 셋째 날인 26일 귀경 행렬이 이어지면서 서울로 향하는 주요 고속도로 곳곳이 막히고 있다. 오후 3시 기준 부산에서 서울까지는 7시간10분이 걸릴 것으로 예상된다.
한국도로공사에 따르면 이날 오후 3시 요금소 출발 기준 서울까지 예상 소요시간은 울산 6시간50분, 목포 6시간40분, 대구 6시간10분, 광주 6시간이다. 강릉은 4시간30분, 대전은 3시간50분이며 양양에서 남양주까지는 3시간40분이다.
서울에서 출발할 경우 부산까지 4시간50분, 울산 4시간30분, 대구 3시간50분, 목포 3시간40분이 걸린다. 광주는 3시간20분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간40분, 남양주에서 양양까지는 2시간으로 예상된다.
귀경 차량이 집중되면서 정체 구간도 길어지고 있다. 오후 2시30분 기준 경부고속도로에서는 서울 방향 옥산하이패스 부근부터 청주휴게소 부근까지 15㎞가 막히고 있다. 비룡분기점~대전 부근 9㎞와 양재 부근~반포 7㎞에서도 차량 속도가 떨어졌다.
서해안고속도로에서는 서울 방향 당진~행담도휴게소 부근 13㎞와 서평택분기점 부근~화성휴게소 부근 11㎞ 등이 혼잡하다. 서울양양고속도로도 설악 부근~화도 부근 15㎞와 서양양 부근~인제터널 부근 12㎞에서 정체가 나타나고 있다.
영동고속도로 인천 방향은 여주휴게소 부근~호법분기점 부근 12㎞, 평창터널 부근~둔내터널 6㎞가 막히고 있다. 중부내륙고속도로 양평 방향에서는 충주분기점 부근~여주분기점 부근 16㎞와 점촌함창 부근~진남터널 부근 8㎞의 흐름이 원활하지 않다.
서울 방향 정체는 오후 4~5시께 절정에 이른 뒤 27일 오전 2~3시께 풀릴 전망이다. 지방 방향은 오후 4~5시께 가장 혼잡하고 오후 7~8시께 해소될 것으로 도로공사는 예상했다.
이날 전국 고속도로 예상 교통량은 590만대다. 지방에서 수도권으로 52만대, 수도권에서 지방으로 38만대가 이동할 것으로 예상된다.
전국 고속도로 통행료는 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지 면제된다.
eoyn2@newspim.com