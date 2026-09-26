한은, '자산토큰화반' 신설…신현송 첫 개편서 국채 토큰화 연구

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 26일 CBDC 활용 확대를 위해 자산토큰화반을 신설했다.
- 자산토큰화반은 국채 등 자산의 토큰화와 관련 정책을 연구한다.
- 한은은 경제안보·개인정보 조직도 손질하며 개편을 마쳤다.
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북한경제연구실→경제안보연구실, 개인정보보호반 신설도
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 활용 범위를 국채 등 자산으로 넓히기 위해 토큰화를 전담하는 조직을 신설했다.
26일 국회 재정경제기획위원회 소속 이종욱 국민의힘 의원이 한은에서 제출받은 자료에 따르면 한은은 지난달 디지털화폐실 산하에 정원 3명 규모의 자산토큰화반을 설치했다. 신현송 한은 총재 취임 이후 첫 조직 개편이다.
자산토큰화반은 CBDC를 기반으로 국채 등 자산을 토큰화하는 사업을 기획하고 관련 정책을 연구한다. 국채를 디지털 토큰 형태로 발행·유통하는 방안이 주요 연구 대상이다.
신 총재는 취임 이후 국채 토큰화 필요성을 강조해왔다. 지난 7월 1일 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서는 "국채를 디지털화폐 시스템에서 직접 발행·유통하면 담보 자산 적격성 확인부터 만기 상환 등 일련의 과정이 스마트 계약을 통해 자동 처리될 수 있다"고 말했다.
한은은 올해 하반기 '프로젝트 한강' 2단계도 본격화한다. 기관용 CBDC를 기반으로 예금토큰의 활용 가능성을 시험하는 사업으로, 자산토큰화반은 국채 등 금융자산의 토큰화 방안을 연구한다.
이번 개편에서는 경제안보 연구 기능도 확대했다. 경제연구원 산하 북한경제연구실을 정원 6명 규모의 경제안보연구실로 바꿨다. 기존 북한경제 동향과 경제구조 연구에 더해 경제안보 현안에 대한 조사·연구도 담당한다.
개인정보 보호 업무는 정원 3명 규모의 개인정보보호반이 전담한다. 한은금융망의 국제금융 전문표준인 ISO 20022 도입을 맡았던 표준전문개발반은 1단계 도입이 마무리되면서 폐지됐다.
재정·산업 분야도 업무에 맞춰 조직을 정비했다. 재정산업팀과 구조분석팀은 각각 재정분석팀과 산업분석팀으로 변경했다. 비정부채팀은 크레딧유동화채팀으로, 통계데이터서비스팀은 통계플랫폼팀으로 이름을 바꿨다.
eoyn2@newspim.com