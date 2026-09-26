트럼프, 이란 '7일 계획' 거부…중간선거 후 폭격 재개 가능성

이란, 호르무즈 해협 개방·대이란 제재 해제 맞교환 제안
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 이른바 '7일 계획'을 거부한 것으로 전해졌다. 오는 11월 미국 중간선거 이후 이란에 대한 폭격이 재개될 가능성도 열어둔 것으로 알려졌다.
25일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자들을 인용해 트럼프 대통령이 이란의 휴전안에 회의적인 입장이라고 보도했다. 트럼프 대통령은 이란이 자신의 요구에 부합할지 회의적이며, 이란에 대한 폭격 작전이 재개될 가능성이 높다고 참모진에게 말한 것으로 전해졌다.
이번 보도는 아바스 아라그치 이란 외무장관이 뉴욕 유엔총회 참석을 계기로 '7일 계획'을 제시한 직후 나왔다.
이란은 미국이 모든 전선에서 적대 행위를 종식하는 등 조건을 충족하면 7일 이내 호르무즈 해협 통항을 재개한다는 입장이다. 아라그치 장관은 이날 뉴욕 유엔본부에서 기자들과 만나 호르무즈 해협 개방과 대이란 제재 해제를 맞바꾸는 구상을 미국에 제안했다고 밝혔다.
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