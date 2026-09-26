부산→서울 7시간…추석 연휴 셋째 날 귀경길 정체 본격화

AI 핵심 요약beta
- 추석 셋째 날 26일 귀경 차량이 늘며 고속도로 정체가 심해졌다.
- 부산→서울 7시간 걸리고 정체는 오후 4~5시 절정이다.
- 전국 교통량은 590만대 예상됐고 서울 도심은 대체로 원활하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
귀경 정체 27일 새벽 2~3시께 해소 전망
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 추석 연휴 셋째 날인 26일 귀경 차량이 늘면서 주요 고속도로의 차량 흐름이 더뎌지고 있다. 부산에서 서울까지 7시간이 걸리는 가운데 귀경길 정체는 오후 4~5시께 절정에 이를 전망이다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 7시간, 울산 6시간40분, 목포 6시간30분, 대구 6시간이다. 광주 5시간20분, 강릉 3시간40분, 대전 2시간30분으로 예상됐다.
서울에서 지방으로 향하는 차량 흐름은 상대적으로 나아졌다. 서울 요금소에서 부산까지 5시간10분, 울산 4시간50분, 대구 4시간10분이 걸린다. 목포와 강릉은 각각 3시간40분, 광주 3시간20분, 대전 1시간40분이다.
일부 고속도로에서는 서울 방향을 중심으로 정체 구간이 형성됐다. 경부고속도로 서울 방향은 옥산분기점부터 청주휴게소 부근까지 6㎞ 구간에서 차량 속도가 떨어지고 있다. 중부내륙고속도로 양평 방향도 북충주부터 충주분기점 부근까지 5㎞ 구간이 정체되고 있다.
도로공사는 귀경길 정체가 오후 4~5시께 가장 심해진 뒤 27일 새벽 2~3시께 해소될 것으로 예상했다. 귀성 방향도 오후 4~5시께 혼잡도가 가장 높아진 뒤 오후 7~8시께 정상 흐름을 되찾을 것으로 내다봤다.
이날 전국 고속도로 교통량은 약 590만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 38만대, 지방에서 수도권으로는 이보다 많은 52만대가 이동할 전망이다.
서울 도심 주요 도로에서는 아직 뚜렷한 정체가 나타나지 않고 있다. 서울시 교통정보시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로를 비롯해 동·서부간선도로와 강남순환로 등의 차량 통행은 원활한 상태다.
eoyn2@newspim.com