로이터 "SK하이닉스 솔리다임, 이르면 내년 美 상장 추진"

"기업가치 최대 1500억달러"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임이 이르면 내년인 2027년 기업공개(IPO)를 추진하고 있다고 로이터통신과 블룸버그통신이 25일(현지시간) 보도했다. 기업가치는 최대 1500억 달러(약 205조원)로 거론된다.

로이터는 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 이같이 전했다. 솔리다임은 이번 주 상장 주관을 맡으려는 투자은행들을 상대로 이른바 '베이크오프'라 불리는 경쟁 프레젠테이션을 진행했다. IPO를 향한 구체적인 움직임에 들어갔다는 뜻이다. 블룸버그도 SK하이닉스가 솔리다임 상장을 두고 자문사 후보들과 논의 중이라고 보도했다.

조달 규모는 150억 달러로 거론된다. 다만 소식통들은 거래 규모와 시점을 포함한 계획이 아직 초기 단계이며 시장 상황에 따라 달라질 수 있다고 말했다.

이번 IPO가 성사되면 미국 증시 사상 최대 규모의 반도체 상장이 된다. 2023년 상장한 ARM의 약 540억 달러, 올해 상장한 세레브라스 시스템스의 완전 희석 기준 약 560억 달러를 크게 웃도는 수준이다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

솔리다임은 SK하이닉스가 2020년 발표한 인텔의 낸드플래시·SSD 사업 인수를 통해 만들어졌다. 인수 금액은 약 90억 달러였고, 2021년 별도 자회사로 출범했다. 당시 SK하이닉스는 이 인수가 낸드플래시와 기업용 SSD 사업을 강화하고 세계 메모리 시장에서 입지를 넓힐 것이라고 밝혔다.

캘리포니아주 랜초코도바에 본사를 둔 솔리다임은 서버와 클라우드 인프라, 데이터센터에 쓰이는 기업용 SSD를 공급한다. 회사 설명에 따르면 카드 한 팩 크기에 최대 122테라바이트를 담는 제품을 만든다. 멕시코와 캐나다, 중국 등 13개 지역에 거점을 두고 2000명 넘는 직원을 고용하고 있다. 인공지능(AI)용 대용량 저장 제품으로 차별화를 꾀해 왔다.

이번 상장은 AI 인프라 관련 기업에 몰리는 투자 수요를 노린 것이기도 하다. 고객사도 AI 인프라 기업으로 넓어지고 있다. 블룸버그에 따르면 솔리다임은 지난달 코어위브의 AI 클라우드 플랫폼을 지원할 기업용 SSD 공급 계약을 맺었다. 이 밖에 바스트데이터와 델 테크놀로지스, 텐센트 등을 고객으로 두고 있다.

솔리다임은 미국 내 생산 능력 확대도 검토해 왔다. 로이터는 이달 초 솔리다임이 미국에 낸드플래시 공장 건설을 검토하고 있으며 뉴욕주 북부가 유력 후보로 떠올랐다고 보도했다.

SK하이닉스는 지난달 솔리다임이 약 5조 원 규모의 상장 전 자금 조달을 추진한다는 보도가 나오자 솔리다임의 경쟁력을 높이기 위한 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

mj72284@newspim.com