주중 미국대사 "트럼프, 시진핑에 '이란 지원 절대 용납 못해' 밝혀"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 25일 미중 정상회담서 이란 지원 불용을 밝혔다
- 퍼듀 주중대사는 직접·간접 지원 모두 용납 못한다고 전했다
- 미국은 중국의 석유거래·부품공급 등 간접지원도 우려했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중, 석유 거래·제재 우회, 이중용도 부품 공급 등 이란 간접지원 의혹
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 미중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석에게 이란에 어떤 형태로든 도움을 제공하는 것은 절대 용납할 수 없다는 입장을 분명히 한 것으로 나타났다.
데이비드 퍼듀 주중 미국대사는 25일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 몇 주 전부터 중국 측에 이 같은 입장을 명확하게 밝혀왔다며 "트럼프 대통령이 어제도 그 점을 다시 한번 매우 분명하게 전했다"고 말했다.
퍼듀 대사는 이란에 대한 지원은 직접적이든 간접적이든, 정보든 부품이든 군사장비든 간에 전적으로 용납할 수 없다는 입장을 전달했다고 밝혔다.
그는 그동안 중국의 이란에 대한 간접적인 지원은 있었지만 직접적인 지원에 대한 증거는 없었다며 "우리는 이런 간접적인 움직임에 대해 매우 우려하고 있고, 그 점을 중국 측에 분명히 전달했다"고 강조했다.
이에 대한 중국 측 반응을 묻는 질문에 퍼듀 대사는 큰 틀에서 볼 때 중국이 이란 문제와 관련한 미국의 입장에 귀를 기울이고 있다며 지난 5월 미중 정상회담 이후 나타난 중국 측 변화를 언급했다.
그는 "시진핑 주석과 트럼프 대통령은 이란이 절대로 핵무기를 보유해서는 안 된다는 데 의견을 같이했다. 또 호르무즈 해협을 개방해야 한다는 데 공감했으며, 국제수로에서 통행료를 부과하는 것에도 반대한다는 입장을 공유했다"고 말했다.
중국은 그동안 이란에 직접적인 군사 지원을 하기보다는 석유 거래와 제재 우회, 이중용도 부품 공급 등 다양한 형태로 간접적인 지원을 해온 것으로 알려졌다.
최근 로이터와 월스트리트저널(WSJ) 등의 보도에 따르면 이란은 중국에 판매한 석유 대금을 중국산 물품 구매에 활용하는 일종의 물물교환 및 결제 우회 구조를 운용해왔다. 이 구조를 통해 지난 1년간 약 20억~25억 달러가 거래된 것으로 관계자들은 추산했다.
또 중국 업체들은 올해 상반기 약 1,300건의 선적을 통해 이란 국방부에 드론과 미사일 등에 활용할 수 있는 이중용도 부품과 화학물질 등을 보낸 것으로 WSJ는 이란 세관 자료를 토대로 보도했다.
미국 의회와 당국 일각에서는 중국 측 기관들이 이란에 위성영상을 제공해 중동 내 미군기지 등의 위치 파악을 지원했다는 의혹도 제기하고 있다.
smlee@newspim.com