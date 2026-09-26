[미중정상회담] 트럼프 "우정과 힘, 성공의 만남…11월 중국서 재회"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 25일 미중 정상회담을 우정과 힘의 만남이라 평가했다.
- 미중은 11월 APEC과 12월 G20에서 다시 만나기로 했다.
- 무역 휴전만 2개월 연장했고 다른 현안은 성과가 없었다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 사흘간의 미중 정상회담을 두고 "우정과 힘, 성공의 만남"이었다고 자평했다.
트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석 부부가 워싱턴을 떠난 직후 소셜미디어에 올린 글에서 "시 주석과 펑리위안 여사가 방금 워싱턴 D.C.를 떠나 중국으로 향했다"며 "이번 회담은 중국과 미국 모두에 우정과 힘, 성공의 자리였다"고 적었다.
이어 "우리는 11월 중국에서 다시 만나고 12월에는 플로리다 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 만날 것"이라며 "많은 것이 이뤄졌고 앞으로도 이뤄질 것이다. 다음 만남을 고대한다"고 했다.
11월 회담은 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 가리킨다. 앞서 시 주석도 이날 백악관 다과 자리에서 두 차례 더 만날 기회가 있다고 언급하며 트럼프 대통령 부부의 중국 방문을 환영한다고 말했다.
이번 국빈방문에서 나온 유일한 주요 합의는 양국의 무역 휴전을 두 달 연장해 내년 1월 10일까지 늘린 것이다. 인공지능(AI) 규제와 대만, 희토류, 이란 전쟁 등이 논의 테이블에 올랐지만 구체적인 결과물은 나오지 않았다. 이 때문에 화려한 의전에 비해 실질적인 성과는 제한적이었다는 평가가 나온다.
mj72284@newspim.com