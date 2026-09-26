전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.26 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, 다시 살아난 종전 기대감에 대부분 상승… 국제유가도 하락

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유럽 주요 증시가 25일 소폭 올랐다.
  • 이란의 단계적 종전 제안에 전쟁 종식 기대가 되살아났다.
  • 유가 하락에 항공주가 오르고 에너지주는 밀렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 25일(현지시각) 프랑스를 제외한 유럽 주요국의 증시가 소폭 올랐다.

미국 뉴욕에서 유엔 총회라는 국제적 무대가 열린 가운데 이란이 미국에 단계적 종전 방안을 제시한 것으로 전해지면서 전쟁 종식에 대한 기대감이 다시 살아났다. 

예멘의 친이란 시아파 반군 후티가 사우디아라비아를 향해 대대적으로 탄도미사일을 쏘는 등 긴장감은 여전했지만 시장은 긍정적 요소에 더욱 희망을 갖는 모습이었다. 

국제유가도 이러한 분위기를 반영한 듯 내림세를 보였다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.22포인트(0.35%) 오른 638.65로 장을 마쳤다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 142.11포인트(0.56%) 상승한 2만5408.64에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 15.26포인트(0.14%) 뛴 1만695.25로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 3.63포인트(0.04%) 내린 8077.80으로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 323.48포인트(0.63%) 전진한 5만1866.93에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 126.70포인트(0.65%) 오른 1만9700.10으로 마감했다.

이탈리아 밀라노 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 뉴욕에서 자국이 중재자를 통해 미국 측에 7일 안에 호르무즈 해협을 개방하고 최종 합의를 위한 협상을 재개하는 내용의 단계적 종전 방안을 전달했다고 밝혔다. 

그는 "미국이 이 제안을 받아들이는 순간부터 다음 날 이 일정이 시작될 수 있고, 7일이 지나면 해협이 개방될 것"이라고 말했다. 

이에 대해 미국은 아직 명확한 답변을 하지 않은 상태인 것으로 알려졌다. 

후티는 사우디 서부 지역 도시인 타이프와 얀부를 겨냥해 탄도미사일 6발을 쐈다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 이번 공격이 사우디 본토에 대한 후티의 최대 규모 미사일 공격이라고 했다. 

다니엘라 해손 캐피털닷컴 선임 시장 애널리스트는 "중동 분쟁이 대화와 합의라는 긍정적인 국면으로 접어들 가능성이 있는 것처럼 보이지만 과거에도 비슷한 상황이 있었던 만큼 여전히 불확실성이 크다"고 진단했다.

유가는 내림세를 보였다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 6시 13분 현재 2.57% 떨어진 배럴당 103.86달러에 거래됐다. 이에 따라 에너지 업종 지수는 1.3% 하락해 주요 업종 중에서 최대 낙폭을 기록했다.

유가 하락 수혜를 받는 항공주들은 상승했다. 아일랜드 저가항공사 라이언에어와 독일 항공사 루프트한자는 각각 2% 이상 올랐다. 여행·레저 업종 지수는 0.8% 뛰었다.

이날 가장 강력한 상승세를 보인 것은 은행주였다. 유럽 은행지수는 1.3% 상승하며 업종별 상승률 1위를 기록했고, 금융서비스 업종 지수도 1.1% 올랐다. 

로이터통신은 "최근 금융시장은 유가와의 연동성이 더욱 커지고 있다"며 "최근 유가가 배럴당 100달러 아래로 떨어지면서 글로벌 증시도 반등했지만, 그 흐름은 수요일 들어 약해졌다"고 했다. 

스위스 금융그룹 UBS는 3.5% 상승했다. 미국 정치·경제 전문매체 세마포는 UBS가 스위스에서 본사를 이전하는 방안을 다시 논의하기 시작했다고 보도했다.

유럽증시는 연말까지 오름세를 보일 것이라는 긍정적인 전망도 나왔다. 

페이지 헨더슨 올스프링 글로벌 인베스트먼트 선임 포트폴리오 매니저 겸 글로벌 회복력 주식팀장은 "예상치 못한 경제·정치적 충격이 없다면 스톡스600 지수는 연말까지 완만한 상승세를 이어갈 가능성이 있다"고 내다봤다. 

핀란드의 산업용 크레인·물류장비 제조업체 코네크레인은 자사주 매입 프로그램을 발표하고 재무 목표를 상향 조정한 영향으로 7.4% 급등했다. 

스위스 자원개발·광산 기업 글렌코어는 UBS가 이 회사에 대한 투자 의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 올린 영향으로 약 2% 상승했다

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
사진
美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동