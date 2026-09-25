영국 올 상반기 식음료 부문 무역적자만 38조… "식량 안보 위협"

AI 핵심 요약beta
- 영국이 25일 상반기 식음료 무역적자 211억파운드를 기록했다.
- 브렉시트와 미국 관세 압박에 수출이 줄며 적자가 급증했다.
- 업계는 수출 급감이 식량 안보와 일자리를 위협한다고 우려했다.
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국이 올 상반기 식음료 부문에서 211억파운드(약 37조9000억원) 규모의 무역적자를 기록했다고 파이낸셜타임스(FT)등 영국 언론들이 25일(현지시각) 보도했다.
브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)와 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 압박으로 인해 연어와 우유, 치즈 등 영국산 식품의 수출이 강한 타격을 받은 데 따른 것으로 분석됐다.
영국 식음료연맹(FDF) 분석에 따르면 올해 상반기 식음료 부문의 무역적자는 211억파운드로 집계됐다. 지난 2000년의 39억파운드, 10년 전의 98억 파운드에 비해 크게 늘어난 수치다.
수출 물량은 40억kg으로 전년 동기 대비 11.7% 감소해 사상 세 번째로 낮은 수준을 기록했다. 코로나19 팬데믹 절정기 및 2001년 구제역 발생 이후 때보다 약간 높은 수준에 불과했다.
수입은 2.5% 감소한 191억kg이었다. 지난해에 이어 역대 두 번째로 높은 수준이었다.
업계에서는 이 같은 상황이 영국의 식량 안보를 위협할 수 있다는 경고가 나왔다.
톰 브래드쇼 전국농민연합(NFU) 회장은 "경각심을 가져야 한다. 지정학적 불확실성이 커지는 상황인데 영국 농업의 경쟁력이 약해지고 국내 생산 능력이 떨어지면 안 된다"고 말했다.
브렉시트로 유럽연합 단일시장(Single Market)을 탈퇴한 이후 최대 교역 상대국들에 대한 영국의 수출은 급감했다. 올해 상반기 영국산 식품의 대(對)아일랜드 수출액은 4.9%, 대프랑스 수출액은 4.6% 줄었다. 2019년부터 2025년까지 수출 물량은 31% 급감했다.
대미(對美) 수출도 '트럼프 관세'의 영향으로 큰 타격을 받았다. 올해 상반기 대미 식음료 수출은 16.5% 감소했다.
이란 전쟁 발발로 중동에 대한 수출도 줄었다. 아랍에미리트(UAE) 수출은 거의 4분의 1이 줄었다.
업계는 정부가 생활비 부담을 완화시켜주겠다며 일부 식품에 대한 관세를 중단하기로 한 결정도 비판했다.
지난 5월 당시 재무장관이었던 레이철 리브스는 '위대한 영국 여름 절약' 패키지의 일환으로 통조림 콩과 비스킷, 초콜릿 등 일부 식품에 대한 관세를 중단하기로 결정했다.
카렌 베츠 FDF 최고경영자(CEO)는 "정부가 중국산 비스킷에 대한 관세를 없애면 영국산 원재료로 영국에서 만든 비스킷보다 더 싸게 판매되는 것은 놀라운 일이 아니다"라며 "이는 영국산 제품과 영국의 일자리를 위험에 빠뜨리고 있다"고 말했다.