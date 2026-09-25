국경 넘는 마약·K브랜드 짝퉁 막는다...한·멕시코 세관, 정보 공유 '맞손'

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정상회담 계기 정보교환·상호지원 MOU

우범화물 위험정보·세관검사 사례 공유

AI 검사장비·디지털 기술 협력 확대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 한국과 멕시코 세관당국이 마약과 K브랜드 위조상품 등 국경을 넘나드는 불법물품 단속을 위해 협력을 강화한다.

관세청은 24일(현지시간) 멕시코시티에서 열린 한·멕시코 정상회담을 계기로 멕시코 국가관세청(ANAM)과 '정보교환 및 상호지원 양해각서(MOU)'를 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 MOU에는 우범화물 선별을 위한 위험정보 교환과 항만 세관검사 우수사례 공유, 인공지능(AI) 기반 첨단 검사장비 및 디지털 기술 활용 경험 공유 등이 담겼다. 양국은 교육·훈련 등 세관당국 간 인적 교류도 확대할 계획이다.

정부대전청사 전경[제공=관세청]

양국 세관당국은 마약과 지식재산권 침해 위조상품 관련 위험정보를 신속하게 공유하고 이를 화물 선별과 세관검사에 활용하기로 했다. 이를 통해 국경 단계에서 불법물품을 차단하는 양국의 대응 역량을 높인다는 취지다.

이종욱 관세청장은 이번 멕시코 방문에서 엑토르 알론소 로메로 구티에레스 멕시코 국가관세청장과 만나 MOU의 실질적인 이행 방안과 양국 관세협력 확대 방안을 논의했다.

이 청장은 국제 마약밀수가 대형화·지능화하고 있는 만큼 마약 관련 위험정보와 주요 밀수경로를 신속히 공유해야 한다고 강조했다. 양국 세관당국 간 단속 공조를 강화할 필요성도 설명했다.

K브랜드 보호를 위한 협력 확대도 제안했다. 관세청은 뷰티·푸드 등 K브랜드에 대한 해외 수요가 커지면서 지식재산권 보호의 중요성도 높아지고 있다고 보고 있다. 양국은 위조상품 등 지식재산권 침해물품의 국경 반입을 차단하기 위해 단속정보와 세관검사 우수사례를 공유할 예정이다.

원산지 세탁과 우회수출 등 불법·부정무역에 대응하기 위한 협력 방안도 논의됐다. 멕시코에 진출한 한국 기업이 현지 통관 과정에서 겪는 애로사항을 전달하고 원활한 통관을 위한 멕시코 세관당국의 관심과 협조도 요청했다.

이종욱 관세청장은 "이번 양해각서 체결은 한국과 멕시코 세관당국 간 협력을 보다 체계적이고 지속적으로 발전시켜 나가기 위한 중요한 기반"이라며 "멕시코 세관당국과 긴밀히 협력해 국경을 넘나드는 불법행위에는 엄정하게 대응하고 양국 간 안전하고 원활한 무역을 적극 지원하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com