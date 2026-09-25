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"이사회의 반란"...회장 임명·지주사 상장 놓고 창업가문과 법정 공방 예고

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  • 타타그룹이 25일 찬드라세카란 회장 연임과 상장을 둘러싸고 내홍을 격화했다.
  • 타타손즈 이사회는 17일 연임과 상장을 가결했지만 타타 트러스트가 위법이라며 맞섰다.
  • 주주총회와 상장 절차가 남아 있어 창업가문과 이사회의 법정 공방은 이어질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대 주주 타타 트러스트 회장 겸 타타 가문 대표 "회장 3연임은 불법"
타타손즈 이사회 "회사 정관상 문제 없어"
회장 연임 여부는 주주총회에서 최종 확정

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 최대 기업 중 하나인 타타 그룹의 내홍이 격화하고 있다. 지주사인 타타손즈의 상장과 지배구조 권력을 둘러싸고 창업가문과 이사회가 대립한 가운데, 내부 갈등이 초대형 법정 공방으로 비화하는 모습이다.

◆ 찬드라세카란 회장 연임 놓고 '격돌'...법정 공방 돌입

25일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 그룹 지주사인 타타손즈는 타타 트러스트 노엘 타타 회장에게 서한을 보내 "이번 (회장 재선임) 결정은 회사 정관 해석에 관한 법률 자문에 근거한 것으로 타당한 결정"이라며, 타타 회장의 반대 의견을 사실상 거부했다.

타타 트러스트는 타타손즈 지분 66%를 보유한 최대 주주로 공익 재단이며, 노엘 타타는 창업 가문의 대표다.

이번 서한은 타타손즈와 타타 트러스트 간의 갈등이 고조되는 가운데 발송된 것으로, 나타라잔 찬드라세카란(이하 찬드라) 회장의 연임 승인 절차에 대한 노엘 회장의 해명 요구에 따른 것이다.

타타 트러스트는 이달 17일 타타손즈 이사회에서 찬드라 회장 재선임 안건이 가결되자 성명을 내고 이번 결정이 위법하다고 규정했다. 재단 측은 찬드라 지난 8월 12일 연임 의사가 없음을 밝힌 서한이 이미 정식으로 수용되어 최종 확정되었다고 거듭 강조했다.

그러나 타타손즈는 이사회 결정에 법적 문제가 없다는 입장이며, 양측은 각자의 입장을 관철시키기 위해 현재 외부 법률 자문을 적극 활용함으로써 사실상 법적 공방 수순에 돌입했다는 관측이 나오고 있다. 

찬드라 회장의 핵심 측근으로 알려진 수프라카시 무코파디야 타타손즈 그룹 서기는 이사회 결정을 뒷받침하기 위해 우다이 우메시 랄릿 전 인도 대법원장, BN 스리크리슈나 전 대법관, 수디프토 사르카르 선임 변호사의 법률 의견을 인용했다.

타타 트러스트는 전 인도 대법원장 D. Y. 찬드라추드의 법률 의견을 근거로 이번 연임 결의가 법적으로 무효라고 주장하면서, 타타손즈 정관상 회장 선임과 같은 중요 결정에는 트러스트 측 이사들의 동의가 필요하다고 맞서고 있다.

노엘 회장은 찬드라의 연임안 가결 뒤 "이제 돌이킬 수 없는 새로운 페이지로 넘어갔다"며 법적 대응에 나설 것임을 시사했다.

[뭄바이 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 2026년 8월 13일(현지 시각) 나타라잔 찬드라세카란 타타그룹 회장이 인도 뭄바이에 있는 타타그룹 본사에 도착했다. 2026.08.13 hongwoori84@newspim.com

◆ 이사회 표결은 '이례적'...회장 연임 '최종 확정'은 아냐

찬드라 회장의 연임 문제는 올해 2월 이사회 회의 때 이미 쟁점이 됐다. 노엘 회장은 당시 에어인디아(Air India)와 타타 디지털(Tata Digital) 등 일부 계열사의 실적 부진을 이유로 찬드라 회장의 연임을 반대했으며, 이사회에서 의견 일치가 이루어지지 않자 8월 찬드라 회장은 연임에 나서지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

타타 트러스트는 찬드라 회장의 입장을 받아들여 후임자 물색에 돌입했다. 그러나 연임 포기 결정을 재고해 달라는 타타손즈 이사회 요청에 따라 찬드라 회장은 3연임에 도전했으며, 이달 17일 회의에서 타타손즈 이사회는 찬드라 회장의 세 번째 연임을 4대 1로 의결했다.

타타손즈 이사회가 찬드라 회장을 붙잡은 이유는 성과와 경영의 연속성이다. 전문경영인 출신의 찬드라 회장은 2017년 취임 이후 전기차·반도체·인공지능(AI)·데이터 센터 등 다양한 분야에 투자했으며, 이 과정에서 타타 그룹은 인도를 글로벌 제조업 강국으로 재편하려는 나렌드라 모디 인도 총리의 중요한 파트너가 됐다.

찬드라 회장이 연임 포기 의사를 밝힌 직후에는 미래 성장을 향한 타타손즈 1,200억 달러 규모의 투자 계획이 중단 위기에 처했다며, 찬드라 회장을 대체하는 것은 엄청난 도전과제가 될 것이라는 관측도 나왔다.

만장일치 추대가 아닌 표결이라는 매우 이례적인 형식을 거쳐 찬드라 회장은 2027년 2월 20일 현재 임기가 만료되는 대로 향후 5년간 회장직을 다시 맡게 된다. 다만 이번 이사회 의결로 찬드라 회장의 3연임이 최종 확정된 것은 아니며, 타타손즈 주주총회에서 타타 트러스트가 66%의 의결권을 행사할 경우 결과가 뒤집힐 수 있다.

다만, 현재 주주총회 개최 시기는 불확실하다. 마하라슈트라주 자선사업국이 핵심 주주인 시르 라탄 타타 트러스트(SRTT)의 이사회 소집 및 의결권 행사를 동결한 뒤 최근 해제한 상황에서, 주주총회를 개최하기 위해서는 타타손즈 정관상 양대 핵심 재단인 SRTT와 시르 도라브지 타타 트러스트(SDTT)가 주주총회에 보낼 두 개 재단의 공동대표(1명)를 선출해야 하기 때문이다.

인도 당국은 늦어도 올해 12월 31일 이전에 주주총회를 개최하도록 명령한 상태다.

[로이터 뭄바이=뉴스핌] 5월 11일 인도 뭄바이에서 열린 바자즈 창립 100주년 기념 행사에 참석한 노엘 타타 타타 트러스트 회장

◆ 타타손즈 상장 합의도 '난제'

회장 임기 연장 외에 타타손즈 상장을 둘러싼 합의도 넘어야 할 산이다. 최근 인도 중앙은행(RBI)이 타타손즈의 핵심투자회사(CIC) 자격 취소 신청을 기각하면서 타타손즈는 즉시 기업공개(IPO) 절차를 밟아야 하는 기로에 서게 됐다.

타타손즈는 당국의 요구에 따라 상장을 추진해야 한다는 입장이지만, 노엘 회장은 이를 반대하고 있다. 상장으로 인해 가문의 정통성과 지배력이 약화할 것이라는 우려 때문이다.

타타손즈 이사회 개최를 하루 앞둔 9월 16일, 노엘 회장이 이끄는 SDTT는 재단의 또 다른 지명 이사인 베누 스리니바산의 이사회 참여 및 투표권을 제한하기 위한 기습 결의안을 발의했다. 스리니바산이 타타손즈의 상장을 지지하자, "재단의 이익을 대표할 자격을 상실했다"며 이사회 논의와 투표에서 배제시키려고 한 것이다.

그러나 스리니바산은 "나를 지명한 것은 단일 재단이 아닌 공동 재단이고, 이사로서의 본분은 지주사인 타타손즈에 대한 책임을 다 하는 것"이라고 반박하며 배제 명령을 거부했다.

결국 17일 회의에서 이사회는 찬드라 회장의 연임과 함께 타타손즈 상장을 가결했다.

의결권 자문 회사인 인스티튜셔널 인베스터 어드바이저리 서비스 인디아(IISAS India)는 타타손즈 이사회의 행보에 대해 "이사회의 반란"이라고 지적했다. 지배주주의 동의 없이 이루어진 이번 결정은 인도 최대 기업의 지배구조에 대한 근본적인 의문을 제기한다고 평가했다.

 

hongwoori84@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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