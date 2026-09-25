추석 오후 귀경길 본격화…부산서 서울까지 8시간10분

AI 핵심 요약beta
- 추석 당일 25일 오후 고속도로 양방향 정체가 이어졌다.
- 귀성길은 다소 풀렸지만 서울행 귀경길은 비로 더 막혔다.
- 도로공사는 귀성 정점은 오후 1∼2시, 귀경 해소는 26일 새벽이라 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
귀경길 정체 26일 새벽 2∼3시 해소 전망
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 추석 당일인 25일 오후 고속도로 양방향에서 정체가 이어지고 있다. 오전보다 귀성길 예상 소요시간은 줄어든 반면, 비가 내리는 서울로 돌아오는 차량이 늘면서 귀경길은 더 막히고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 요금소 출발 기준 승용차로 부산에서 서울까지 8시간 10분이 걸릴 것으로 예상된다. 울산에서는 7시간 50분, 목포와 대구에서는 각각 7시간 10분, 광주에서는 6시간 40분이 소요될 전망이다. 강릉은 4시간 10분, 대전은 4시간 30분으로 예상됐다.
반대 방향인 서울에서 부산까지는 7시간 20분이 걸릴 것으로 보인다. 서울에서 울산까지도 7시간 20분, 대구까지 6시간 40분, 목포까지 6시간, 광주까지 5시간 40분이 소요될 것으로 전망됐다.
서울 방향 정체는 경부고속도로 북천안 부근∼안성휴게소 부근 18㎞와 달래내∼반포 10㎞ 구간에서 나타나고 있다. 서해안고속도로도 평택분기점 부근∼화성휴게소 12㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다. 서울양양고속도로 서울 방향은 서종 부근∼화도 부근 12㎞ 구간에서 서행 중이다.
귀성 차량이 이용하는 경부고속도로 부산 방향에서도 회덕분기점∼비룡분기점 10㎞, 망향휴게소∼천안호두휴게소 부근 18㎞ 구간이 정체 상태다. 서울양양고속도로 양양 방향 덕소삼패 부근∼서종 부근 14㎞ 구간도 차량이 속도를 내지 못하고 있다.
서울 시내 올림픽대로와 강변북로 일부 구간에서도 정체와 서행이 이어지고 있다.
도로공사는 귀성길 정체가 오후 1∼2시쯤 가장 심한 뒤 오후 7∼8시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경길은 오후 3∼5시쯤 정점을 찍고 26일 새벽 2∼3시쯤 풀릴 전망이다.
이날 전국 고속도로 교통량은 약 684만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 도로공사는 전망했다.
sykim@newspim.com