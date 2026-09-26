李대통령 "한·멕시코 무역협정 논의 속도 내야…기업 활동 뒷받침"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"기업 안심하고 사업 확대할 제도적 기반 마련·지원 필요"

작년 양국 교역액 206억달러, 첨단산업·공급망 협력 확대

투자·첨단산업 공급망부터 신산업·에너지까지 협력 늘려

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 이재명 대통령이 한·멕시코 무역협정을 통해 양국의 호혜적 경제협력을 고도화해야 한다고 강조했다. 양국 정부가 무역협정 논의를 조속히 재개해 기업의 도전을 뒷받침할 제도적 기반을 마련해야 한다는 취지다.

이 대통령은 25일(현지시간) 멕시코시티 월드트레이드센터에서 열린 한·멕시코 비즈니스 포럼 축사에서 "양국의 상호보완적인 산업·경제 구조를 감안할 때 한·멕시코 무역협정은 양국의 경제 협력을 한 단계 더 고도화하는 견고한 기반이 될 것이 분명하다"고 말했다.

이어 "양국 정부가 관련 논의를 조속히 재개해 기업인 여러분의 도전을 든든하게 뒷받침하고, 호혜적인 협력 기반이 만들어지기를 기대한다"고 강조했다.

멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁 팔라시오 나시오날에서 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 정상회담을 한 뒤 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

멕시코는 한국의 중남미 최대 교역·투자 파트너다. 한국은 멕시코의 5번째 교역 상대국으로 지난해 양국 교역액은 206억달러에 달했다. SK와 기아, 삼성, LG 등 한국 기업들도 멕시코에 투자하고 있다.

이 대통령은 "글로벌 통상 환경의 불확실성이 어느 때보다 짙어지는 지금 기업들이 안심하고 사업을 확대해 나갈 수 있도록 제도적 기반을 더욱 안정적으로 강화할 필요가 있다"고 말했다.

미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)을 비롯한 북미 통상 환경의 불확실성에 대해서는 "분명한 도전"이라면서도 "양국 기업이 손을 맞잡고 힘을 모으면 글로벌 시장을 선점하기 위한 절호의 기회가 되기도 한다"고 했다.

이 대통령은 양국 경제·산업 협력을 위해 투자와 첨단산업 공급망 협력 강화, 미래 신산업·에너지 분야 협력 확대, 문화·창조산업 교류 강화를 제안했다.

미래 신산업과 에너지 분야에 대해서는 "전통 제조업에서 굳건하게 다져온 성공 경험을 발판 삼아 바이오, 헬스케어, 뷰티와 같은 미래 신산업은 물론이고 에너지와 전력, 인프라 같은 디지털 혁신 분야로 협력의 폭을 과감하게 넓혀가야 한다"고 말했다.

한국 기업들은 멕시코에서 인공지능(AI) 데이터센터와 전력 시스템, 전기차용 생산시설에 투자하고 있다. 저탄소·메탄올 프로젝트 등 에너지 사업에서도 멕시코 기업들과 협업하고 있다.

문화·창조산업에서는 콘텐츠와 음식, 패션·뷰티, 관광 등으로 교류와 협력을 확대해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 "대한민국은 멕시코에 든든하고 신뢰할 수 있는 파트너로서 양국 경제인 여러분과 언제나 함께하고 또 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이날 포럼에는 한국 측에서 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯해 윤진식 한국무역협회 회장, 구광모 LG 회장, 구자은 LS 회장, 노태문 삼성전자 사장, 송호성 기아 사장, 이계인 포스코인터내셔널 사장, 최수연 네이버 대표 등 기업인 51명이 참석했다. 멕시코 측에서는 마르셀로 에브라르드 경제부 장관과 주요 경제단체·기업 관계자들이 자리했다.

최 회장은 "한국의 기술과 투자 역량, 멕시코의 탄탄한 제조 기반과 우수한 인재가 만난다면 양국이 함께 만들어갈 가능성은 더욱 커질 것"이라고 말했다.

이어 "첨단산업과 공급망에서 새로운 기회를 만들고, 미래 신산업과 에너지 분야에서 함께 성장하며, 문화와 콘텐츠를 통해 서로의 시장을 더 가까이 연결할 수 있을 것"이라며 "이번 포럼이 이러한 가능성을 실질적인 협력으로 이어가는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com