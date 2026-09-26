19주 연속 기름값 하락…추석 고속도로 주유소 가격 100원 인하

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휘발유 0.6원·경유 0.5원 내려

두바이유 11.9달러↓…추가 하락 가능성

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국내 주유소 기름값이 19주 연속 하락했다. 정부의 석유 최고가격제와 추석 연휴 고속도로 주유소 할인 등이 영향을 미친 가운데 국제유가도 큰 폭으로 떨어져 국내 기름값의 추가 하락 가능성이 커졌다.

호르무즈 해협을 둘러싼 중동 긴장이 고조되며 국제유가가 급등하는 가운데 14일 경기 고양시의 한 주유소에서 시민들이 차량에 주유하고 있다. 2026.07.14. [사진 = 뉴스핌DB]

26일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 넷째 주(20~24일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 리터당 1858.0원으로 전주보다 0.6원 내렸다.

지역별로는 서울의 휘발유 평균 가격이 리터당 1904.2원으로 가장 높았다. 전주보다 0.2원 하락했다. 가장 저렴한 대구는 0.6원 내린 1830.1원이었다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소가 리터당 1861.5원으로 가장 비쌌다. 알뜰주유소는 1845.9원으로 가장 낮았다. 전국 주유소의 경유 평균 판매가격은 전주보다 0.5원 하락한 리터당 1843.4원으로 집계됐다.

국제유가도 이번 주 큰 폭으로 내렸다. 예멘 후티 반군의 공격으로 손상됐던 사우디아라비아 동서 송유관이 다시 가동되고 미국과 이란이 단계적 합의 방안을 논의한 영향이다.

국내 수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 배럴당 113.0달러로 전주보다 11.9달러 하락했다. 국제 휘발유 가격은 3.2달러 내린 139.9달러, 자동차용 경유는 15.9달러 떨어진 177.4달러를 기록했다.

국제유가 변동은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다. 최근 국제유가 하락분이 반영되면 국내 기름값의 하락 폭도 커질 수 있다.

정부는 석유 최고가격제도 유지하고 있다. 지난 18일 10차 석유 최고가격을 이전과 같은 수준으로 정해▲ 휘발유 리터당 1784원 ▲경유 1773원 ▲등유 1380원을 적용하고 있다.

추석 연휴에는 고속도로 주유소 할인도 시행 중이다. 정부는 지난 24일부터 27일까지 한국도로공사가 관리하는 재정고속도로 주유소 226곳의 판매가격을 지난 17일보다 리터당 100원 낮췄다.

eoyn2@newspim.com